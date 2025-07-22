Her gören aynı şeyi düşündü! Yorum ve beğeni yağdı: Arjantinzurum

Kaynak: Türkiye Gazetesi 22 Temmuz 2025 10:16 - Güncelleme: 22 Temmuz 2025 10:29 - Güncelleme:

Futbol, Erzurumspor, Arjantin, Lionel Messi, TFF 1. Lig, Haber

2025-2026 sezonunun başlamasına sayılı günler kala, yeni sezon formaları taraftarın beğenisini sunuluyor. TFF 1'nci Lig takımlarından Erzurumspor da 4 yeni formasını tanıttı. "Efsane çubuklu" formayı görenler, büyük şaşkınlık yaşadı. Nitekim son Dünya Şampiyonu Lionel Messi'li Arjantin'in formasıyla büyük benzerlik hemen fark edildi. Mavi-beyazlı kulübe sosyal medyada binlerce beğeni ve çok sayıda yorum geldi.

TFF 1'nci Lig'de mücadele eden Erzurumspor, geçtiğimiz günlerde 2025-2026 sezonu formalarını paylaştı. Tanıtım sonrası akıllara, beyaz ve gök mavi renklerinden oluşan klasik tasarıma sahipçubuklu formasıyla hafızalara kazanan Arjantin Milli Takımı geldi. Erzurum temsilcisi ile Lionel Messi'nin de terlettiği Arjantin formaları arasında büyük benzerlik kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. EFSANE FORMA: ARJANTİNSPOR Erzurumspor, yeni sezon formalarına"Bahar," "Güz", "Kış" ve "Efsane Çubuklu" adlarını verdi. Efsane forma,2022 Dünya Şampiyonu olan Arjantin'le ilgili esprili yorumlarını beraberinde getirdi. Erzurumspor taraftarının yüzlerde tebessüme neden olan mesajlarındanbazılarışöyle: -Arjantinspor. -Arjantin forması yapmışsınız. -Arjantinzurum. -Messi transferi gelir mi? -Erzurum olmuş Arjantin. -Araya Arjantin forması kaynamış -Arjantinmisiniz oğlum siz? -Ee Arjantin forması bu! -Arjantin Milli Takımı sandım. -Messi'nin jübile yapmak isteyeceği forma. Yeni transfer Amar Gerxhaliu İlgili Haber Yaşlı hayranından evlilik teklifi! Tribüne bakan Messi ne yapacağını şaşırdı

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökhan Karataş