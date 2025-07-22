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Her gören aynı şeyi düşündü! Yorum ve beğeni yağdı: Arjantinzurum

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Her gören aynı şeyi düşündü! Yorum ve beğeni yağdı: Arjantinzurum
Futbol, Erzurumspor, Arjantin, Lionel Messi, TFF 1. Lig, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025-2026 sezonunun başlamasına sayılı günler kala, yeni sezon formaları taraftarın beğenisini sunuluyor. TFF 1'nci Lig takımlarından Erzurumspor da 4 yeni formasını tanıttı. "Efsane çubuklu" formayı görenler, büyük şaşkınlık yaşadı. Nitekim son Dünya Şampiyonu Lionel Messi'li Arjantin'in formasıyla büyük benzerlik hemen fark edildi. Mavi-beyazlı kulübe sosyal medyada binlerce beğeni ve çok sayıda yorum geldi.

TFF 1'nci Lig'de mücadele eden Erzurumspor, geçtiğimiz günlerde 2025-2026 sezonu formalarını paylaştı. Tanıtım sonrası akıllara, beyaz ve gök mavi renklerinden oluşan klasik tasarıma sahipçubuklu formasıyla hafızalara kazanan Arjantin Milli Takımı geldi.

Her gören aynı şeyi düşündü! Yorum ve beğeni yağdı: Arjantinzurum - 1. Resim

Erzurum temsilcisi ile Lionel Messi'nin de terlettiği Arjantin formaları arasında büyük benzerlik kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Her gören aynı şeyi düşündü! Yorum ve beğeni yağdı: Arjantinzurum - 2. Resim

EFSANE FORMA: ARJANTİNSPOR

Erzurumspor, yeni sezon formalarına"Bahar," "Güz", "Kış" ve "Efsane Çubuklu" adlarını verdi. Efsane forma,2022 Dünya Şampiyonu olan Arjantin'le ilgili esprili yorumlarını beraberinde getirdi.

Her gören aynı şeyi düşündü! Yorum ve beğeni yağdı: Arjantinzurum - 3. Resim

Erzurumspor taraftarının yüzlerde tebessüme neden olan mesajlarındanbazılarışöyle:

-Arjantinspor.

-Arjantin forması yapmışsınız.

-Arjantinzurum.

-Messi transferi gelir mi?

-Erzurum olmuş Arjantin.

-Araya Arjantin forması kaynamış

-Arjantinmisiniz oğlum siz?

-Ee Arjantin forması bu!

-Arjantin Milli Takımı sandım.

-Messi'nin jübile yapmak isteyeceği forma.

Her gören aynı şeyi düşündü! Yorum ve beğeni yağdı: Arjantinzurum - 4. Resim
Yeni transfer Amar Gerxhaliu

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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