Hikmet Karaman'dan Montella tepkisi: A Milli Takım'ı bu ülkenin evladı çalıştırmalı

TFF 1'inci Lig ekibi Esenler Erokspor'da görev yapan Hikmet Karaman, A Milli Futbol Takımı’nın teknik direktörlüğünden oyun sistemine kadar birçok konuda dikkat çeken açıklamalar yaptı. Vincenzo Montella’nın otoritesini ve motivasyonunu kaybettiğini savunan Karaman, "Milli takımı bu ülkenin evladı çalıştırmalı" dedi.

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Esenler Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Spor Söyleşisi’nde gençlerle bir araya gelen Esenler Erokspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, A Milli Futbol Takımı’nın performansını değerlendirdi. Vincenzo Montella’nın tercihlerini eleştiren Karaman, milli takımın mevcut oyuncu grubunun potansiyelinin alınan sonuçlardan çok daha yüksek olduğunu söyledi. Spor spikeri Hünkar Mutlu’nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşide gençlerin sorularını da cevaplayan deneyimli çalıştırıcı; Türk futbolunun geleceği, milli takımın oyun sistemi, altyapı yatırımları ve teknik direktörlük mesleği hakkında görüşlerini paylaştı.

Spor Söyleşisi'ne katılan çocuklar, Hİkmet Karaman'a büyük ilgi gösterdi.

"MONTELLA OTORİTESİNİ KAYBETTİ"

A Milli Takım’ın başında Türk futbolunun içinden yetişmiş bir teknik adamın bulunması gerektiğini savunan Hikmet Karaman, yabancı teknik direktörlere karşı olmadığını vurguladı.

Milli takım formasının ve ay-yıldızlı bayrağın taşıdığı anlamın oyunculara aktarılmasının önemine dikkat çeken Karaman, şu ifadeleri kullandı:

Öncelikle Türk Milli Takımı’nı bu ülkenin evladı çalıştıracak kardeşim. Yabancılara karşı değilim. Ama devre arasında soyunma odasına girdiğin zaman milli takım formasının ve bayrağının taşıdığı ruha hitap etmek başka bir şey.



Montella’nın son dönemdeki performansını da değerlendiren Karaman, İtalyan teknik adamın takım üzerindeki etkisine ilişkin eleştirilerini, "Montella artık bence kendi otoritesini ve motivasyonunu kaybetti" sözleriyle dile getirdi.

Vincenzo Montella

"BU TAKIM 4'TE 0 YAPAMAZ"

A Milli Takım’ın mevcut kadrosunun önemli oyunculardan oluştuğunu belirten Karaman, alınan sonuçların bu oyuncu grubunun gerçek potansiyelini yansıtmadığını savundu. Milli takımın daha güçlü rakiplerle mücadele etmesi gerektiğini ifade eden deneyimli teknik adam, oyun sistemindeki tercihleri de eleştirdi.

Özellikle santrforsuz oyun anlayışını sorgulayan Karaman, alternatif bir oyun planının bulunması gerektiğine dikkat çekerek, "B planı yok. Ondan sonra ‘9 numara niye yok?’ diyoruz. 90 milyonluk ülkeyiz, üç tane santrfor çıkaramaz mıyız?" diye konuştu.

Genç oyunculara daha fazla fırsat verilmesi gerektiğini de vurgulayan Karaman, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu’nun performanslarını yükselttikleri kanat pozisyonlarında değerlendirilmesinin önemine işaret etti. Oyuncuların kulüplerinde başarılı oldukları mevkilerin milli takımda da dikkate alınması gerektiğini belirtti.

A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi'nde henüz puanla tanışamadı.

"GÖREV GELİRSE MİLLİ TAKIMIN BAŞINA GEÇERİZ"

Milli Takım’ın geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hikmet Karaman, teknik direktörlük görevi için kapısının açık olduğunu belirterek, "Görev gelirse tabii ki geçeriz. Niye geçmeyelim? Biz de bu ülkenin evladıyız" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndaki mevcut tablonun da öncelikle netleşmesi gerektiğini vurgulayan Karaman, "Önce bir mevcut durum temizlensin, ondan sonra bakarız. Önce bir önümüzü görelim" ifadelerini kullanarak, milli takımın geleceğiyle ilgili sağlıklı kararların yönetimsel durumun netleşmesinin ardından alınması gerektiğini söyledi.

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"HEDEF ÖNCE PLAY-OFF, SONRA SÜPER LİG"

Esenler Erokspor’un sezon performansına da değinen Karaman, takımın sezona istediği başlangıcı yapamadığını ancak önlerinde uzun bir süreç bulunduğunu söyledi. Takımın geç kurulmasının ve farklı kulüplerden gelen oyuncuların uyum sürecinin performansı etkilediğini belirten Karaman, Antalya kampının verimli geçtiğini ifade etti. Önlerindeki maçlarda galibiyet serisi yakalamak istediklerini dile getiren deneyimli teknik adam, öncelikli hedeflerinin play-off hattına yaklaşmak, ardından Süper Lig hedefini gerçekleştirmek olduğunu kaydetti.

Karaman, kulübün sürdürülebilir başarı elde edebilmesi için altyapı yatırımlarının artırılması ve tesisleşme çalışmalarının bir an önce tamamlanması gerektiğini de vurguladı.

Hikmet Karaman, çocuklar için forma ve top imzaladı.

GENÇLERE YABANCI DİL TAVSİYESİ

Teknik direktör olmak isteyen gençlere de tavsiyelerde bulunan Hikmet Karaman, yabancı dil öğrenmenin kariyer açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşinin sonunda Karaman, çocukları Esenler Erokspor’un antrenmanına davet etti. Program; gençlere futbol topları ve Esenler Erokspor formalarının dağıtılması, forma ve topların imzalanması ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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