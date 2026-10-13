Hoffenheim-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Almanya temsilcisi Hoffenheim ile 15 Ekim Perşembe günü deplasmanda oynayacağı maçı Belçika Futbol Federasyonundan Lawrence Visser yönetecek.

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UEFA'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre Rhein-Neckar-Arena'da saat 22.00'de başlayacak maçta düdük çalacak Visser'in yardımcılıklarını Ruben Wyns ve Michele Seeldraeyers yapacak.

Dördüncü hakemliğini Kevin Van Damme'nin üstleneceği mücadelenin Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Bram Van Driessche oturacak. Van Driessche'nin yardımcısı ise İngiliz hakem Stuart Attwell olacak.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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