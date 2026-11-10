Houston Rockets evinde kazandı: Alperen Şengün "double-double" yaptı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" performans sergilediği maçta Denver Nuggets'ı 110-100 yendi.

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NBA'de Toyota Center'da Denver Nuggets'ı ağırlayan Houston Rockets, sahadan 110-100'lük skorla mağlup etti.

Yaklaşık 35 dakika süre alan Alperen Şengün; 20 sayı, 11 ribaunt, 8 asist, 1 top çalma ve 1 blokla oynadı. Kevin Durant 23 sayı, 12 ribaunt, 8 asistle Rockets'ın bu sezonki 8'inci galibiyetine katkı sağladı.

Nuggets'ta Jamal Murray'nin 38 sayı ve Nikola Jokic'in 25 sayı, 16 ribaunt, 9 asistlik performansı, sezonun 4'üncü yenilgisini önleyemedi.

Alperen Şengün

SPURS, WEMBANYAMA'NIN 40 SAYISIYLA KAZANDI

San Antonio Spurs, Mortgage Matchup Center'da konuk olduğu Phoenix Suns'ı 122-96 mağlup etti.

Üst üste 9'uncu galibiyetini elde eden Spurs'te 25 dakika sahada kalan Victor Wembanyama, mücadeleyi 40 sayı, 11 ribaunt, 9 blokla bitirdi. Wembanyama, "NBA tarihinde Kareem Abdul-Jabbar ve David Robinson'dan sonra birden fazla maçta en az 40 sayı, 10 ribaunt ve 8 blok üreten üç oyuncudan biri" oldu.

Suns'ta ise Devin Booker'ın 32 sayı, 4 asistlik performansı, sezonun 6'ncı mağlubiyetini engelleyemedi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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