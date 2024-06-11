Hücum tamam, defans eyvah! Milliler son provada 90'da yıkıldı

Defansif hatalarıyla dikkati çeken ay yıldızlılar Swiderski’nin golüyle geriye düştü. Arda’nın girişiyle ipleri eline alan ekibimiz Barış Alper’le tabelayı eşitledi. Kerem’in bir topu direkten dönerken uzatmada Zalewski canımızı sıktı

UĞUR AKTAN'IN HABERİ - A Millî Futbol Takımı’mız önümüzdeki hafta Gürcistan maçıyla başlayacağı EURO 2024 serüveni öncesinde oynadığı son hazırlık maçında güçlü rakibi Polonya’ya 2-1 yenildi. Teknik direktörümüz Vincenzo Montella’nın İtalya karşılaşmasına oranla oldukça farklı bir ilk 11’le başladığı maçın ilk yarısında durağan bir görüntü sergileyen ay yıldızlı takımımız, ikinci yarıda Arda Güler’in de oyuna girmesiyle oyunu dengelese de rakibine son dakikada boyun eğdi.

ARDA HAREKETLENDİRDİ

Maçta gol perdesi maçın 12. dakikasında açılırken savunmadan atılan uzun topta bireysel bir hata yapan Samet topu uzaklaştıramadı ve seken meşin yuvarlağı bir anda önünde bulan Swiderski takımını öne geçirdi: 1-0. İlk yarıda hücumda üretkenlik problemi çeken millî takımımız, ikinci yarıdaki oyunuyla ise göz doldurdu. 55’te Arda’nın yerden gönderdiği kısa mesafeli pas sonrasında Barış Alper kaleci Szczesny ile karşı karşıya kaldı ama Polonyalı file bekçisi gole izin vermedi.

90'DA YIKILDIK

70’te bu defa kaleyi yoklayan Arda olurken, Szczesny yine geçit vermedi. 77’de Kenan Yıldız’ın pasıyla topla buluşan Barış Alper ceza sahasına girerken çektiği şutla skora dengeyi getirdi: 1-1. 79’da Szczesny’nin kaleyi boşaltması sonrası sol taç çizgisine yakın bir yerden kaleyi yoklayan Kerem’in şutu üst direkten dışarı çıktı. Maçta skoru belirleyen gol ise 90’da sağ kanattan ceza sahasına sokulan Zalewski’nin şutuyla geldi: 2-1.

SEMİH ETKİSİZ KALDI

Teknik direktör Vincenzo Montella, İtalya karşılaşmasının ikinci yarısında ilk defa A Milli Takım’da şans verdiği Semih Kılıçsoy’u bu defa 11’de kullandı. Genç futbolcu rakip defans arasında etkili olamayınca ikinci yarıda soyunma odasında kaldı.

MONTELLA: SON 20 METREYE KADAR ÇOK İYİ GELİYORUZ

A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella maçı değerlendirirken, “Genele baktığınızda çok iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Tabii ki eleştireceğimiz yerler var. Fakat hazırlık maçı diye hakemler hata yapmaya devam ederse, zarar verirler. İkinci golde, rakibimiz tacı 15 metre önden alıyor. Hakemler hata yapabilir ama durdurup düzeltilmesi gerekiyor. İkinci golü öyle attılar” sözlerini kullandı.

İtalyan çalıştırıcı, “Bugün riske girmek istediğimiz bazı defansif oyuncularımız vardı” derken, “Defans endişem yok, sakatlar geri dönecek. Ofansif olarak çok büyük bir zenginliğimiz var. Takımımız son 20 metreye geliyor sadece biraz daha son bölümde paslarda netlik kazanmalıyız. Rakipten iki kat fazla şutumuz var. Arda çok iyi oynadı. Topa sahipken yeteneklerini biliyoruz” şeklinde konuştu.

GOLE SEVİNİRKEN SAKATLANDI

Polonya’yı öne geçiren golü atan Karol Swiderski kendi kendini sakatladı. Futbolcu sevinmek için havaya sıçradı fakat yere inerken ters bastı ve oyundan çıktı. Polonya’nın dünyaca ünlü yıldızı Robert Lewandowski de ilk yarıda sakatlanıp maça devam edemedi.

MERT GÜNOK: KAZANMAK İSTERDİK

Kalecimiz Mert Günok, “Turnuvaya kazanarak gitmek isterdik. Farklı oyuncuları deniyoruz. Liglerin de biraz geç bitmesinden dolayı geç toplandık. Biz elimizden geleni yapacağız. Gürcistan galibiyetiyle başlamak istiyoruz” açıklaması yaptı.