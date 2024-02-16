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    • Haberler > Spor > İBB Adayı Murat Kurum'dan Süper Lig ekibine müjde

    İBB Adayı Murat Kurum'dan Süper Lig ekibine müjde

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    İBB Adayı Murat Kurum&#039;dan Süper Lig ekibine müjde
    Süper Lig, Murat Kurum, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, seçimi kazanmaları durumunda Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ün tesis sorununu çözeceklerini açıkladı.

    Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nü ziyaret etti.

    Kulüp Başkanı Süleyman Hurma ile bir araya gelen Kurum, tesis sorunlarını çözeceklerini dile getirdi.

    Sporun ve sporcunun daima yanında olduklarını belirten Kurum, "İstanbul'umuzun bir spor şehri olması için tüm adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. O gün surlar içerisinde başlayan hikaye, artık bu alana sığmıyor." ifadelerini kullandı.

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    MURAT KURUM'DAN FATİH KARAGÜMRÜK'E TESİS SÖZÜ

    Fatih Karagümrük'ün altyapı ve antrenman sahaları ile ilgili talepleri olduğunu aktaran Kurum, "Bu tesislerin yapılması için biz 31 Mart akşamı, kıymetli başkanım ve taraftarlarımızla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan bir alanda, Fatih Karagümrük Spor'umuz için; takımlarımızın antrenman yapabileceği, gerekirse sporcularımızın kalabileceği, sosyalleşebileceği bir tesisi Büyükşehir Belediyesi olarak, Fatih Karagümrük Spor'umuza armağan edeceğiz. Şimdiden tesisimiz hayırlı uğurlu olsun." açıklamasında bulundu.

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    'İSTANBUL'UN 964 MAHALLESİNDE SPOR YAPILSIN'

    Kulüplerin mali yüklerini hafifletmek için adımlar attıklarına değinen Kurum, "Nasıl ki spor kulüplerimiz İstanbul'umuzu marka bir spor şehri yapmak için mücadele ediyorlarsa, biz de 1 Nisan sabahı İstanbul'un 964 mahallesinde spor yapılsın istiyoruz. Spor'un şehri İstanbul olsun, olimpiyat şehri İstanbul olsun istiyoruz. Kardeşlik hukukunun yeşil sahalarda en üst seviyeye çıktığı; birliğin, beraberliğin, bütünlüğün o yeşil sahalarda sergilendiği anlayışı İstanbul'un her mahallesine yayma arzusundayız." dedi.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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