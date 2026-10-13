İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Devlet Bahçeli'ye ziyaret
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.
TFF'den yapılan açıklamada, MHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen ziyarette Hacıosmanoğlu'nun, nazik misafirperverliği ve Türk futboluna verdiği desteklerden dolayı Devlet Bahçeli'ye teşekkürlerini ileterek, çalışmalarında başarılar dilediği belirtildi.
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