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İcardi'nin gol atamadığı üç kulüp kaldı! Krallığı da istiyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İcardi&#039;nin gol atamadığı üç kulüp kaldı! Krallığı da istiyor

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

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19 gole ulaşan G.Saray’ın Arjantinli forveti, kariyerinde Süper Lig’deki 19 takımın 16’sına gol atma başarısı gösterdi. Aslan’ın İcardi’den gol yemeyen Pendik, Karagümrük ve Konyaspor ile maçı bulunuyor.

Galatasaray süper yıldızı Mauro İcardi’nin dikkati çeken bir istatistiği var. Sarı kırmızılı forma altında ikinci sezonunu geçiren ve bu sezon toplam 19 golü bulunan Arjantinli forvet kariyerinde şu anda Süper Lig’de olan 19 takımın sadece üçüne gol atamadı. Onlar da Pendikspor, Konyaspor ve Karagümrük.

Ne ilginçtir ki Cimbom’un bu üç takımla da kalan altı haftada maçı bulunuyor. Yani İcardi’nin kariyerinde bu eksikliği tamamlama şansı var. Bu üç kulübe karşı en fazla maçını (3) Karagümrük’e karşı oynayan Tangocu Konya’ya karşı iki, Pendik’e karşı ise bir maçta süre aldı.

KRALLIĞI DA İSTİYOR

İcardi, Türkiye kariyerinde en fazla maçı Alanyaspor’a karşı verirken (6) en çok golleri (5’er defa) Beşiktaş ve İstanbulspor’a karşı attı. Derbilerde de öne çıkan İcardi’nin F.Bahçe ve Trabzonspor’a karşı da üçer golü bulunuyor. Yıldız ismin 4’er gol attığı iki takım ise Alanya ve Başakşehir.

Son maçlarında daha bir skorer görüntü sergileyen sarı kırmızılı golcü ligde son 4 maçta 5 defa fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Geçen sezon şampiyonlukta önemli payı olan İcardi’nin hedefi bu sezon hem şampiyonluk hem de gol krallığı. G.Saray’ın forveti, 20 gollü F.Bahçeli Dzeko’nun 1 gol gerisinde yer alıyor.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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