Igor Drapinski'den Başakşehir maçı sözleri: Kimseden korkmuyoruz

Süper Lig'de üst üste 7 maçtır mağlup olan Samsunspor'da Polonyalı stoper Igor Drapinski, 1 Kasım Pazar günü deplasmanda karşılaşacakları Başakşehir'in iyi bir takım olduğunu ancak kimseden korkmadıklarını söyledi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Son olarak Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 kaybeden Samsunspor'da Polonyalı defans oyuncusu Igor Drapinski, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

YENİ BİR BAŞLANGIÇ HEDEFİ

İyi bir başlangıç yapmak için Başakşehir maçından galip gelmek istediklerini dile getiren 22 yaşındaki futbolcu, "Tüm oyuncular olarak kazanmaya başlamamız gerektiğini biliyoruz. Zor durumda olduğumuzu da biliyoruz. Yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz. Her maç çok önemli. Biz her karşılaşmayı kazanmak istiyoruz. Rakibimizin iyi bir rakip olduğunu, iyi bir takım olduğunu biliyoruz ama hiç kimseden de korkmuyoruz" dedi.

İyi sonuçlar için yapılması gerekenler hakkında konuşan Igor Drapinski, "Takım olarak çok fazla çalışmamız gerekiyor. Bunları sağlayacak olursak bu durumun üstesinden geliriz. Benim için defansta yapılan formasyon fark etmiyor. Hem iki stoperli hem de üç stoperli oynadığımız sistemde kendimi rahat hissediyorum. Farklı formasyonlarda oynayabilecek oyuncularımız var. Bunları yapabilecek kapasitede oyuncu olması rakibi şaşırtabilir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Samsunspor'da Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor.

ANTRENMANDAN NOTLAR

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Başakşehir maçına hazırlanan kırmızı-beyazlıların antrenmanı, ısınma hareketlerinin ardından düz koşu ve rondo çalışmasıyla devam etti. İdman, taktik çalışmasının ardından çift kale maç ve duran top organizasyonuyla sonlandı. Sakatlıkları bulunan Emre Kılınç ve Fatih Kaya, antrenmana katılmadı.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Samsunspor tarihi tersten yazdı: Nenad Bjelica da çare olamadı

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala