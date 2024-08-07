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İrfan Can Kahveci'den Yusuf Dikeç sevinci! Harika frikik golünü milli atıcıya armağan etti

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İrfan Can Kahveci&#039;den Yusuf Dikeç sevinci! Harika frikik golünü milli atıcıya armağan etti

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İrfan Can Kahveci, Lille karşısında kaydettiği gol sonrası Paris 2024'te gündem olan Yusuf Dikeç'in viral olan selamını verdi. İşte o gol sevinci...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Lille ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Temsilcimizin tek golünü 80.dakikada frikikten atan İrfan Can Kahveci, yaptığı sevinçle gündem oldu.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli atıcı Yusuf Dikeç'in verdiği selamın aynısını yapan Türk yıldız, akıma uyarak dikkat çekti.

Yıldız oyuncunun gol sevinci kısa sürede yoğun etkileşim aldı.

İŞTE O TARİHİ POZ

İrfan Can Kahveci'den Yusuf Dikeç sevinci! Harika frikik golünü milli atıcıya armağan etti - 1. Resim

 

Düzenleyen:  - Spor
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