İrfan Can Kahveci'den Yusuf Dikeç sevinci! Harika frikik golünü milli atıcıya armağan etti

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 7 Ağustos 2024 00:14 - Güncelleme: 7 Ağustos 2024 00:14 - Güncelleme:

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Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İrfan Can Kahveci, Lille karşısında kaydettiği gol sonrası Paris 2024'te gündem olan Yusuf Dikeç'in viral olan selamını verdi. İşte o gol sevinci...