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İsmail Kartal inancını koruyor! 'Şampiyonluk hayal değil'

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İsmail Kartal inancını koruyor! &#039;Şampiyonluk hayal değil&#039;
İsmail Kartal, Fenerbahçe, Ali Koç, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Zirve yarışında geri kalmalarını dış etkenlere bağlayan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Hoca, “Ben yine de inancımı hiç kaybetmedim, Allah’ın izniyle pazar günü şampiyon olacağız” dedi

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Ali Sami Yen’de Fenerbahçe’yi zafere uçuran İsmail Kartal, basın mensuplarıyla Samandıra’da yaptığı sohbet toplantısında iddialı açıklamalarda bulundu. Son haftaya taşınan lig yarışı için, “Ben şampiyonluk ümidiyle yaşıyorum” diyen Kartal, “Şu ana kadar camiamızı mahcup etmediğimizi düşünüyorum. Taraftarımıza her zaman ‘Bu takıma, bu oyunculara güvenin’ dedim. Dış etkenler yüzünden gerideyiz. Ama ben inancımı hiç kaybetmedim, Allah’ın izniyle pazar günü şampiyon olacağız” dedi.

GALATASARAY DA TAKILABİLİR

Konya’da yaşadıkları puan kaybını hatırlatan İsmail Kartal, “Galatasaray da aynısını yaşayabilir ki, Konya’da oynadığı son üç maçı kaybetti. Birinde ben vardım” hatırlatması yaptı. Kartal, “Bu kulübe her geldiğimde bütün istatistikleri paramparça etmişim. Buna rağmen beni, ekibimi, oyuncularımı itibarsızlaştırmaya çalıştılar. İftira attılar, emeğimize saygısızlık yaptılar. Sosyal ve görsel medyada sürekli bir saldırı var” derken, “Ben gücümü taraftardan alıyorum. Onların inancıyla hep dik durdum” sözlerini kullandı.

FENERBAHÇE'Yİ GÖSTERDİK

Derbide zaferi getiren golün sahibi F.Bahçe’nin stoperi Çağlar Söyüncü, “Bu puanlar kolay alınabilecek puanlar değil. Onun bilincindeydik. Orada da yenmekten başka çaremiz yoktu, onun da bilincindeydik. Gerçek Fenerbahçe’yi o gün sahada gösterdik” derken, “Taraftar gece geç saatlere kadar tesislerde bizi bekledi. Taraftara baktığımda o coşkuyu hissetttim. Çok mutluyuz” sözlerini kullandı.

ALİ KOÇ KONUŞACAK! GÜNDEM SEÇİM

Ali Koç seçim konusunda derbi öncesinde büründüğü sessizliğini bozuyor. Sarı lacivertli kulübün başkanı bugün saat 16.00’da Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde bir basın toplantısı yapacak ve seçim sürecine dair değerlendirmelerde bulunulacak.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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