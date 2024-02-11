İsmail Kartal puan kaybı sonrası özür diledi, Fatih Tekke cesur oyun vurgusu yaptı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 2-2'lik beraberlik sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Süper Lig'in 25. haftasında Alanyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, 2-2 berabere kalarak liderliği Galatasaray'a kaptırdı.

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Maçı kazanmayı çok istiyorduk. Maç başından sonuna kadar kontrol bizim elimizdeydi. Oyuncularım çok istekliydi. İki kere kalemize geldiler, ikisi de gol oldu." dedi.

İSMAİL KARTAL: İK KERE KALEMİZE GELDİLER

Maçı kazanmayı çok istediklerini belirten Kartal, "Maç başından sonuna kadar kontrol bizim elimizdeydi. Oyuncularım çok istekliydi. İki kere kalemize geldiler, ikisi de gol oldu. Tabii ki 3. ve 4. golü atmalıyız. Ama çok erken 2. golü yedik." ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk için mücadeleye devam edeceklerini söyleyen İsmail Kartal, "Önümüze bakacağız. Sonuçta kazanmayı çok istiyorduk ve taraftarımızdan özür diliyoruz." görüşlerini aktardı.

FATİH TEKKE: CESUR OYNADIK

Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Fenerbahçe'ye karşı alınan beraberliği değerlendirerek cesur oynadıklarını söyledi.

Zorlu deplasmandaki atmosfere dikkat çekken Tekke, "Böyle bir atmosferde tüm her şeyi düşündüğünüzde yenilen goller, verilen penaltı, fauller. İlk yarıda bizim oyuncumuza yapılan faul. Bana göre son dakikada bana göre kaçan galibiyet. Genel hatlarıyla iyiydik. Cesur oynadık." ifadelerini kullandı.