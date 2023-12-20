İstanbulspor'u sahadan çeken Ecmel Faik Sarıalioğlu, TFF ile ne konuştuğunu açıkladı

20 Aralık 2023 16:33 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 16:36

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Trabzonspor'a karşı oynanan maçın 74. dakikasında takımını sahadan çekeren dünya basınına gündem olan bir harekette bulunmuştu.

Bugün başkan yardımcısı Bayram Saral ile beraber basın toplantısı düzenleyen Sarıalioğlu, "Sahadan çekilme kararının Trabzonspor ile hiçbir ilgisi bulunmadığı gibi çekilme kararının başka kulüplerle ilişkilendirmeye çalışılması olayı ana mecrasından çıkarmaya yönelik beyhude çabalardır. Aynı şekilde sahadan çekilme kararını salt bu maçtaki hakem hatasına bağlanması olayı basite indirgemektir." ifadelerini kullandı.

ECMEL FAİK SARIALİOĞLU: GÜVENİMİZİ KAYBETTİK

"Tepkilerimizin TFF karşısında göz ardı edilmesi sonrasında dünkü hakem hataları bardağı taşıran son damla olmuştur. Onurlu ve vicdan sahibi spor adamı sorumluluğuyla TFF ve MHK'ye güvenimizi kaybettiğimizi kamuoyuna bildiririz"

"Bu olayın Trabzonspor maçına rastlaması tesadüftür. Hiçbir Trabzonlu ben de daha çok Trabzonlu değildir. İstanbulspor'un sahibiyiz ve elimizden ne geliyorsa yapıyoruz."

ECMEL FAİK SARIALİOĞLU TFF İLE NE KONUŞTUĞUNU ANLATTI

"TFF'den saat 3'te aradılar. Sayın Büyükekşi ile konuştuk ve sezon başından bu yana ne düşünüyorsam söyledim. Asla arkasından hiçbir şey konuşmadım. Onun yüzüne söylemediğim hiçbir şeyi arkasından söylemedim. Bize daha önce talep etmemize rağmen randevu vermediler. Bugün aradılar ve istediğiniz zaman gelebilirsiniz dediler."

"Ceza gelmiş, küme düşmüşüz bilmem ne sorun değil. Burada adalet olması lazım. Her takım için adalet olması lazım. Bir sürü söylenecek şey var. İstanbulspor ile alakalı konuşuyoruz sadece. Takımı sahadan çektiğimiz için konuşuyoruz, bu. Sonucu ne olursa olsun, hiç önemli değil."

"Sporcular haklı. Benim burada tek özür dilemem birisi varsa o da sporcularım ve teknik ekibimdir. Onlar bu maçta galip gelmiş gibi primlerini vereceğim."