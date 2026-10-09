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Jasikevicius: "OAKA'da bu oyunla kazanamazsınız"

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Jasikevicius:
Başlık ResmiJasikevicius: "OAKA'da bu oyunla kazanamazsınız"

Fenerbahçe Tarfin Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, EuroLeague'in 4. haftasında Panathinaikos Aktor’a mağlup oldukları karşılaşmanın ardından konuştu.

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Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı'nın deplasmanda Panathinaikos Aktor’a 92-74 mağlup olduğu EuroLeague 4. haftasında karşılaşmasının ardından Başantrenör Sarunas Jasikevicius açıklamalarda bulundu.

"OAKA'DA BÖYLE EFOR GÖSTEREREK KAZANAMAZSINIZ"

Maçla ilgili Jasikevicius, “OAKA’da böyle oynayarak, böyle efor göstererek kazanamazsınız. Onları karşılaşma boyunca hiç rahatsız edemedik. 90 sayı yemek çok fazlaydı. Karşılaşma boyunca aynı hataları devam ettirdik, aynı şeylerde ısrar ettik. Kesinlikle bu maçtan ders almamız gereken çok fazla konu var.” dedi.

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Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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