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Jose Mourinho'dan Başakşehir galibiyeti sonrası dikkat çeken açıklamalar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Jose Mourinho&#039;dan Başakşehir galibiyeti sonrası dikkat çeken açıklamalar
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Başakşehir galibiyeti sonrası takımını överken, hakem kararları hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında RAMS Başakşehir karşısında alınan 4-1'lik galibiyetin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Jose Mourinho'dan Başakşehir galibiyeti sonrası dikkat çeken açıklamalar - 1. Resim

"HAKEMDEN KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Maç hakkında doğrudan yorum yapmaktan kaçınan Mourinho, "Maç hakkında konuşmak istemiyorum, takımım hakkında konuşmak istiyorum. Maçla ilgili konuşursam hakemden de bahsetmem gerekecek, bunu istemiyorum." dedi.

"ÇOK MUTLU EDEN BİR GALİBİYET DEĞİL AMA..."

Fenerbahçe'nin galibiyetine rağmen daha fazlasını beklediğini ifade eden tecrübeli teknik adam, "Ciddi, dürüst, kulübü önemseyen, en iyisini sahaya koyan bir takım vardı bugün. Kazanmayı hak ettik. Elbette bizi çok mutlu eden bir galibiyet değil ama önümüzdeki maça kadar bizi biraz daha mutlu etti." sözlerini sarf etti. 

Jose Mourinho'dan Başakşehir galibiyeti sonrası dikkat çeken açıklamalar - 2. Resim

FENERBAHÇE BAŞKANININ AÇIKLAMALARI HAKKINDA

Mourinho, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamaları hakkında yorum yapmaktan kaçındı:

"Bu konuda yorum yapmıyorum. Bu konuda yorum yapmak benim kültürümde yok. Kulüp içi bir mesele. Bu tarz sizin sevdiğiniz konuşmaları sevmiyorum. Benim işim kulübün içerisinde. Bana özel kalacaklar. Benim Türkiye'de gazeteci arkadaşım yok, istediğim zaman sesimi açıp kapatamıyorum, ben böyleyim."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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