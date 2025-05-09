Jose Mourinho'dan Başakşehir galibiyeti sonrası dikkat çeken açıklamalar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Başakşehir galibiyeti sonrası takımını överken, hakem kararları hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında RAMS Başakşehir karşısında alınan 4-1'lik galibiyetin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"HAKEMDEN KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Maç hakkında doğrudan yorum yapmaktan kaçınan Mourinho, "Maç hakkında konuşmak istemiyorum, takımım hakkında konuşmak istiyorum. Maçla ilgili konuşursam hakemden de bahsetmem gerekecek, bunu istemiyorum." dedi.

"ÇOK MUTLU EDEN BİR GALİBİYET DEĞİL AMA..."

Fenerbahçe'nin galibiyetine rağmen daha fazlasını beklediğini ifade eden tecrübeli teknik adam, "Ciddi, dürüst, kulübü önemseyen, en iyisini sahaya koyan bir takım vardı bugün. Kazanmayı hak ettik. Elbette bizi çok mutlu eden bir galibiyet değil ama önümüzdeki maça kadar bizi biraz daha mutlu etti." sözlerini sarf etti.

FENERBAHÇE BAŞKANININ AÇIKLAMALARI HAKKINDA

Mourinho, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamaları hakkında yorum yapmaktan kaçındı: