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Juventus yeni teknik direktörünü açıkladı! Efsane futbolcu 3 yıllık imzaladı

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Juventus yeni teknik direktörünü açıkladı! Efsane futbolcu 3 yıllık imzaladı

Spor Haberleri

İtalya futbolunun köklü takımlarından Juventus, Massimiliano Allegri'den boşalan teknik direktörlük görevine sürpriz bir ismi getirdi.

İtalya Serie A ekibi Juventus'ta teknik direktörlük görevine 41 yaşındaki Thiago Motta getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "İtalyan teknik adamla 30 Haziran 2027 tarihine kadar sözleşme imzalandı." denildi.

Motta, antrenörlük kariyerine 2018 yılında futbolculuk kariyerini noktaladığı Paris Saint Germain'in altyapı takımında başladı.

İtalya'daki teknik direktörlük yolculuğu ise 2019'da Genova ile başlarken ardından Spezia ve Bologna'da takımın başında görev aldı.

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