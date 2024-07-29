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Kaan Ayhan, EURO 2024 sonrası ilk defa açıkladı: Samimi konuşacağım, yaşananlar beni üzdü

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Kaan Ayhan, EURO 2024 sonrası ilk defa açıkladı: Samimi konuşacağım, yaşananlar beni üzdü

Spor Haberleri

A Milli Takım ile EURO 2024'te boy gösteren Kaan Ayhan, Portekiz maçı sonrası yaşanan olayların kendisini çok üzdüğünü açıkladı. Turnuvanın değerlendirmesini yapan Kaan, Çekya maçında yaşadığı tarihi sevince de değindi.

A Milli Takım ve Galatasaray'ın başarılı isimlerinden Kaan Ayhan, EURO 2024 sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Çekya maçında rakip oyuncu Tomas Chory ile yaşadığı gerginliğe değinen Kaan, "Takım arkadaşlarımla golü kutlamak için enerjim kalmamıştı ama bir tepki gösterdim. Rakip takımın oyuncuları Türkçe küfürler öğrenip, bize sahada söylemişti. Bu insana dokunuyor. Ne kadar profesyonel olsanız bile beyninizde kalıyor. O anda bir reaksiyon verdim. Planlanmış bir şey değildi. Galibiyeti aldıktan sonra ortaya güzel bir kare çıktı." ifadelerini kullandı.

Kaan Ayhan, EURO 2024 sonrası ilk defa açıkladı: Samimi konuşacağım, yaşananlar beni üzdü - 1. Resim
KAAN AYHAN: YAŞANANLAR BENİ ÜZDÜ

Kaan Ayhan, EURO 2024'te gruptaki Portekiz yenilgisinin ardından basında ve sosyal medyada yapılan yorumların kendilerini üzdüğünü dile getirdi.

Portekiz müsabakası sonrasındaki yorumlar nedeniyle Çekya maçına iyi bir psikolojiyle çıkmadıklarını vurgulayan 29 yaşındaki milli futbolcu, "Portekiz maçından sonra morallerimiz çok düşüktü. Milletimizin de fikirleri farklıydı. Bazıları bizi sonuna kadar destekledi, bazıları da medyanın eleştirilerine kendini kaptırdı. Bu konuya profesyonel bir cevap vermeyeceğim, samimi konuşacağım. Portekiz maçından sonra yaşananlar beni üzdü. Çekya maçına o psikolojiyle girdik. Başarılı bir Avrupa Şampiyonası geçirdik ama bence psikolojik anlamda en zor maç Çekya karşılaşmasıydı. Oraya tam destekle girmedik. Sonrasında milletimizi arkamıza aldık ve son 16 turundaki Avusturya maçına daha güçlü çıktık." şeklinde konuştu.

Düzenleyen:  - Spor
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