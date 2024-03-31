Kadıköy'de ilginç anlar: Fenerbahçeli kaleci Livakovic oy kullandı!
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
Spor Haberleri
Kadıköy'de yaşayan bir vatandaş, oy vermeye giderken Fenerbahçeli kaleci Dominik Livakovic'in formasını giydi.
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde oy kullanan Fenerbahçeli bir taraftarın kombini sosyal medyada gündem oldu.
Yerel seçimlerde Dominik Livakovic'in kaleci formasıyla oy kullanan taraftar ilgi odağı oldu.
Sosyal medyada yoğun etkileşim alan görüntüler sonrası 'Livakovic oy kullandı' şeklinde yorumlar yapıldı.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor