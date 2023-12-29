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    Karagümrük Andrea Bertolacci'yi 3. kez transfer etti

    Fatih Karagümrük eski futbolcusu Andrea Bertolacci’yi yeniden kadrosuna dahil etti. İtalyan futbolcuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağlandı.

    Karagümrük Andrea Bertolacci&#039;yi 3. kez transfer etti
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Fatih Karagümrük daha önce formasını giyen 32 yaşındaki İtalyan futbolcu Andrea Bertolacci'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

    İstanbul ekibi transferi, "İtalya Serie B ekibi US Cremonese forması giyen ve aynı zamanda eski oyuncumuz olan başarılı orta saha oyuncusu Andrea Bertolacci ile kiralık olarak sezon sonuna kadar anlaşma sağladık. Bertolacci'ye yuvaya hoş geldin der, başarılar dileriz" paylaşımıyla duyurdu.

    KAYSERİSPOR'DA DA OYNADI

    Daha önce 2020 ile 2022 yılları arasında Karagümrük forması giyen 32 yaşındaki futbolcu, kırmızı-siyahlı formayla çıktığı 51 maçta 9 gol, 7 asistlik katkı sağladı. Süper Lig’de ayrıca Kayserispor’da da oynayan Bertolacci, sarı-kırmızılı formayla da 17 maçta 2 gol kaydetti. 

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    KaragümrükAndrea Bertolacci
    Haberler > Spor > Karagümrük Andrea Bertolacci'yi 3. kez transfer etti
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