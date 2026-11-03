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Kasımpaşa, Emre Belözoğlu'na veda etti

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Kasımpaşa, Emre Belözoğlu'na veda etti
Başlık ResmiKasımpaşa, Emre Belözoğlu'na veda etti

Kasımpaşa, Fenerbahçe ile anlaşmaya varan Teknik Direktör Emre Belözoğlu için teşekkür mesajı yayımladı.

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Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulübün açıklamasında, "Kulübümüzde görev yaptıkları süre boyunca gösterdikleri emek ve katkılardan dolayı Emre Belözoğlu ve ekibine teşekkür eder, kariyerlerinin yeni döneminde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Lacivert-beyazlı kulüpteki görevine Aralık 2025'te başlayan 46 yaşındaki teknik adam, 31 karşılaşmada 10 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı.

Belözoğlu, bu sezon 10 haftası geride kalan Süper Lig'de Kasımpaşa ile 17 puan topladı ve 5. sırada yer aldı.

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Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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