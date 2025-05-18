Kayseri'den yola çıktı! 'Osimhen bebeği' sahibine kavuşuyor

Kayseri'de yaşayan Neslihan Demir, ördüğü 'Osimhen bebeği'ni yıldız futbolcuya hediye etmek için yola çıktı. Galatasaray'ın davetlisi olarak İstanbul'a gelen Demir, heyecanlı olduğunu söyledi.

Kayseri'nin soğanlı bebeğiyle ünlü Yeşilhisar ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde yaşayan Galatasaray taraftarı 56 yaşındaki Neslihan Demir, hayranı olduğu Victor Osimhen'in bebeğini ördü.

Demir'in 15 Mayıs'ta yayımlanan haberin ardından Galatasaray Kulübü yetkilileri Demir'e ulaştı.

Ligin 36'ncı haftasında RAMS Park'taki Galatasaray-Kayserispor maçına daveti kabul eden ve eşi Kazım ile Kayseri Havalimanı'na gelen Neslihan Demir, ördüğü bebeği hediye etmek ve maçı izlemek üzere İstanbul'a giden uçağa bindi.

"BİZİMLE KALMASINI ISRARLA SÖYLEYECEĞİM"

İstanbul'a davet edildiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Demir, "Maçı izleyeceğim, Osimhen'e bebek hediye edeceğim. Hediye edeceğim için de çok mutluyum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Yanımda İncesu'nun yufka ekmeğini, Yeşilhisar'ımızın Soğanlı bebeğini, ördüğüm 'Osimhen bebeği' götürüyorum. Galatasaray için ördüğüm topu götürüyorum. Osimhen'e bizimle kalmasını ısrarla söyleyeceğim, ikna etmeye çalışacağım, bakalım. Kayserili olarak da Kayserispor ligde kalacağı için mutluyum. Galatasaray da şampiyon olacağı için çok mutluyum." diye konuştu.