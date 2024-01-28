Kayserispor'a imza atmıştı... Burak Yılmaz için dikkat çeken açıklama

Kayserispor, teknik direktör Recep Uçar ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Uçar döneminin sona ermesinin ardından Burak Yılmaz'la 2.5 yıllık anlaşmaya varan kulüpte, bugün imza töreni düzenlendi. Törende Yılmaz'ı basına duyuran Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın ifadeleri dikkat çekti.

Eski teknik direktör Recep Uçar'la karşılıklı anlaşılarak yolların ayrılmasının ardından Kayserispor'un yeni teknik direktörü Burak Yılmaz oldu. Yılmaz, kulüp ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandı. Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın Burak Yılmaz'ı basına duyururken kullandığı ifadeleri ise dikkat çekti. Çamlı, Yılmaz için "Gerekirse forvet yokluğunda çıkar forvet de olur, rahat olun. Daha hala aynı fitliğini koruyor" dedi.

"GEREKİRSE FORVET OYNAR"

İmza töreninde konuşan Çamlı, "Burak Yılmaz hocanın inşallah hem kendi kariyeri açısından hem de Kayserispor camiası açısından başarılı olacağına inanarak 'bismillah' diye başlayacağız. İstişarelerimizi yaparak Burak Yılmaz'ı burada görevlendirmeye niyetlendik. Allah Burak hocayı da bizi de mahcup etmesin.

Recep Uçar hocaya da parantez açmak zorundayım. Yarın bir gün Recep hoca yine bu kulübe geldiğinde buranın kapısı ona ardına kadar açık. Çok ahlaklı, etik değerlerine bağlı bir adamdı. Yaptığı bütün hizmetler için teşekkür ediyoruz.

Türk futbolunda adını herkesin bildiği milli gururumuz inşallah burada da Kayserispor'u çok iyi yerlere taşır. Herkesin gururu olmaya devam eder. Burada başarılı da olabilir başarısız da. Burak Yılmaz hoca burada başarılı olacak. Ben buna inanıyorum. Gerekirse forvet yokluğunda çıkar forvet de olur, rahat olun. Daha hala aynı fitliğini koruyor" ifadelerini kullandı.

"BAŞARISIZ OLMAKTAN KORKMUYORUM"

Konuşmasına Recep Uçar'a teşekkür ederek başlayan Kayserispor'un yeni teknik direktörü Burak Yılmaz ise, "Kendisi benim için çok değerlidir. Beşiktaş’tan ayrıldıktan sonra beni aradı, uzun uzun dertleşti, moral verdi. O yüzden hepinizin huzurunda kendisine çok teşekkür ediyorum. Burada bıraktığı intiba, arkadaşlık, sevgi, saygı...

Burada başarısız olmaktan dolayı korkmuyorum. Allah’ın izni ile başarısızlığın da nasıl telafi edildiği, arkadaşlıkların baki olduğu bir yere geldiğimi görüyorum. Kendime ve ekibime güveniyorum. Ülkemizin köklü kulüplerinden biri olan Kayserispor’un bizimle yol yürümek istemesi, uzun bir projeye imza atması, bizler için çok değerliydi.

Herkese çok teşekkür ediyorum. Taraftarımıza da çok teşekkür ediyorum. O soğukta gelip beni karşılaşmaları bana verdikleri enerji çok güzeldi. Onların da heyecanlı olduğunu hissediyorum. İnşallah önce bizleri sonra da bizlere inananları mahcup etmemek için bu yola çıktık. Her iki tarafa da hayırlı olsun" dedi.

"KAZANMAYA YÖNELİK POZİTİF BİR FUTBOL OYNAMAK İSTİYORUZ"

Nasıl bir futbol oynatacağı hakkında gelen soruya cevap veren Burak Yılmaz, "Kazanmaya yönelik pozitif bir futbol oynamak istiyoruz. Çok büyük cümleler kurmak, çok büyük sözler söylemek istemiyorum. İnşallah iyi yolda göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

Ekibi hakkında gelen soruya ise Yılmaz, “Hari Vukas, Mehmet Bölükbaşı, Anıl Demirci yer alıyor. Bir yabancı bir de yerli bir hoca daha olacak” cevabını verdi.