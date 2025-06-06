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Kayserispor'a yeni teknik direktör! Jakirovic koltuğunu devrediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kayserispor&#039;a yeni teknik direktör! Jakirovic koltuğunu devrediyor
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sözleşme süresi dolmadan Hull City ile anlaşan teknik direktör Sergej Jakirovic ile yollarını ayırmaya hazırlanan Kayserispor, birkaç gün içerisinde yeni hocasını açıklamayı planlıyor. Süleyman Akın, yeni teknik direktöre dair ipuçları verdi.

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile anlaşma sağlayan teknik direktör Sergej Jakirovic, resmi imzayı atmak üzere. Kayserispor ile bir yıllık daha sözleşmesi olmasına rağmen İngiliz kulübüne giden teknik adamın yerine kimin geleceği ise merak konusu.

RESMİ AÇIKLAMA BİRKAÇ GÜN İÇERİSİNDE

Kayserispor yönetim kurulu üyesi Süleyman Akın, Boşnak hocanın kariyeri için İngiltere'yi tercih etmesinden ötürü yol ayrımına girdiklerini ifade etti.

Akın, "Sergej hocanın tercihine saygımız var. Biz de lig yarışımızı önümüzdeki sezonda da sürdürmek için yeni hoca arayışımız var. Birçok alternatif arasından tercihimizi tamamlamak üzereyiz. Birkaç gün içerisinde resmi açıklamayı yaparız" dedi.

YENİ İSİM DE YABANCI OLACAK

Süleyman Akın, yeni teknik direktörün de yabancı olacağını söyleyerek, "Kayserispor taraftarının gönlü rahat olsun. Kayserisporumuzu başarıya taşıyacağına inandığımız bir hoca ile sözleşme yapacağız" cümlelerine yer verdi.

Kayserispor, Jakirovic ile 17 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet sonucu 29 puan toplayarak kümede kalmayı başarmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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