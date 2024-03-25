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Haberler > Spor > Kerem Aktürkoğlu'ndan Gazze'ye yardım çağrısı: İnsanlık neyi bekliyor?

Kerem Aktürkoğlu'ndan Gazze'ye yardım çağrısı: İnsanlık neyi bekliyor?

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Kerem Aktürkoğlu&#039;ndan Gazze&#039;ye yardım çağrısı: İnsanlık neyi bekliyor?

Spor Haberleri

Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Gazze'den yaşanan insanlık dramına sessiz kalmayarak sosyal medyadan yardım çağrısı yaptı.

Daha önce Filistin'de yaşanan vahşete sessiz kalmayarak sürekli yardım çağrısı yapan Kerem Aktürkoğlu, Şifa Hastanesi ve Gazze'de yaşanan olaylar için sosyal medyadan mesaj verdi.

A Milli Takım ile kampta olan Kerem, resmi hesaplarından Gazze için şu paylaşımı yaptı:

İnsanlık bu zulme, tecavüze, teröre dur demek için neyi bekliyor? İnsan hakları, can, mal ve ırz dokunulmazlığı sadece dünyanın bir kısmı için mi geçerli? Allah’ım biz kulların bu alçaklığı durdurabilmekte aciz kaldık. Sen yardım eyle! #AlShifaHospital #ŞifaHastanesi #GazaGenocide #GazzedeKatliamVar

170'DEN FAZLA FİLİSTİNLİ VEFAT ETTİ

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ordu güçleri ve İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) Şifa Hastanesi bölgesindeki "operasyonlarının" devam ettiği aktarıldı.

Hastane ve çevresine 18 Mart'tan bu yana devam eden baskında şu ana kadar 170'ten fazla Filistinlinin öldürüldüğü, 800'ün üzerinde kişinin "sorgulandığı" belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze'nin merkezinde ve güneyindeki Han Yunus kentinin El-Karara bölgesinde de saldırılarını sürdürdüğü kaydedildi.

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Düzenleyen:  - Spor
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