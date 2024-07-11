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Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri sürpriz teklifi açıkladı! Türk yıldız yuvadan uçuyor mu?

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Kerem Aktürkoğlu&#039;nun menajeri sürpriz teklifi açıkladı! Türk yıldız yuvadan uçuyor mu?
Kerem Aktürkoğlu, Transfer İddiaları, Avrupa Kupaları, Haber

Spor Haberleri

Galatasaray'dan ayrılması gündeme gelen Kerem Aktürkoğlu'na Rusya ve İspanya'dan transfer teklifleri geldiği öne sürülmüştü. Milli oyuncunun menajerinden son duruma dair açıklama geldi.

Galatasaray'ın milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, yeni sezonda Avrupa'ya transfer olmak istediğini menajerine iletmişti.

La Liga'dan Real Sociedad ile temasta olan Türk yıldıza Rusya'dan da ilgi olduğu öğrenildi.

EURO 2024 sonrası Bodrum'da kısa bir tatile çıkan Kerem Aktürkoğlu'nun menajerinden transfer iddialarına cevap geldi.

Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri sürpriz teklifi açıkladı! Türk yıldız yuvadan uçuyor mu? - 1. Resim

Kerem Aktürkoğlu, Gürcistan'a karşı oynanan EURO 2024 F Grubu açılış maçında gol atmıştı

KEREM AKTÜRKOĞLU'NA 2 TEKLİF

Sport Express'e konuşan William D'Avila, futbolcusunun Rusya'dan gelen bir teklifi kabul etmeyeceğini belirterek "Kerem Avrupa kupalarına katılan bir kulüpte oynamak istiyor" dedi.

FIFA ve UEFA, 2022 yılında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle, Rusya Milli Takımı'nın ve Rus kulüplerinin kendi organizasyonlarına katılmasına izin vermemişti.

Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kerem Aktürkoğlu için yönetimin en az 15 milyon euro gelir hedeflediği belirtildi.

Düzenleyen:  - Spor
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