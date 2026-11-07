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Spor

Kocaelispor, İstanbul'da kazandı: Eyüpspor'da kâbus 8 maça çıktı

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Kocaelispor, İstanbul'da kazandı: Eyüpspor'da kâbus 8 maça çıktı
Başlık ResmiKocaelispor, İstanbul'da kazandı: Eyüpspor'da kâbus 8 maça çıktı

Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor, İstanbul deplasmanında 2 golle 3 puanın sahibi oldu. Eyüpspor, art arda 8'inci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

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Gökhan Karataş
GÖKHAN KARATAŞ

Trendyol Süper Lig'in 11'inci haftasında Kocaelispor ile Eyüpspor, Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Konuk ekip, ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 galip geldi.

Mustafa Dalcı - Selçuk İnan
Başlık ResmiMustafa Dalcı - Selçuk İnan

Mustafa Dalcı'nın öğrencileri karşısında Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri 5'inci dakikada Daniel Ebenezer Kwasi ve 28'inci dakikada Berkan Kutlu kaydetti.

Berkan Kutlu, bu sezon 13 maçta 6 gol attı ve 2 asist yaptı.
Başlık ResmiBerkan Kutlu, bu sezon 13 maçta 6 gol attı ve 2 asist yaptı.

Bu sezon 6'ıncı galibiyetini alan Kocaelispor, puanını 19'a yükseltti. Ligde son sırada yer alan İstanbul temsilcisi, 11 maç sonunda 3 puan alabildi.

EYÜPSPOR 0-2 KOCAELİSPOR

Hakemler: Melek Dakan, Samet Çiçek, Selahattin Altay
Eyüpspor: Moldovan, Ömer Ahmet Ceylan (Dk. 63 Berhan Kutlay Şatlı), El Yamiq, Jules, Anıl Yaşar, Massanga (Dk. 85 Hamza Akman), Raux Yao, Boutobba (Dk. 46 Yusuf Barası), Sabiri (Dk. 46 David Costa), Pintor (Dk. 18 Sadia), Abdullahi
Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Uğur Kaan Yıldız, Dijksteel, Emir Ortakaya, Rivas (Dk. 84 Muharrem Cinan), Berkan Kutlu, Sissoho (Dk. 84 Gulliksen), Show (Dk. 6 Tayfur Bingöl), Daniel Agyei, Baku (Dk. 74 Gonçalo Sousa), Aye (Dk. 74 Metehan Altunbaş)
Goller: Dk. 5 Daniel Agyei, Dk. 28 Berkan Kutlu (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Mustafa Dalcı, Jules (Eyüpspor), Tayfur Bingöl, Rivas, Daniel Agyei (Kocaelispor)

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