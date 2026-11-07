Kocaelispor, İstanbul'da kazandı: Eyüpspor'da kâbus 8 maça çıktı
Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor, İstanbul deplasmanında 2 golle 3 puanın sahibi oldu. Eyüpspor, art arda 8'inci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.
Trendyol Süper Lig'in 11'inci haftasında Kocaelispor ile Eyüpspor, Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Konuk ekip, ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 galip geldi.
Mustafa Dalcı'nın öğrencileri karşısında Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri 5'inci dakikada Daniel Ebenezer Kwasi ve 28'inci dakikada Berkan Kutlu kaydetti.
Bu sezon 6'ıncı galibiyetini alan Kocaelispor, puanını 19'a yükseltti. Ligde son sırada yer alan İstanbul temsilcisi, 11 maç sonunda 3 puan alabildi.
EYÜPSPOR 0-2 KOCAELİSPOR
Hakemler: Melek Dakan, Samet Çiçek, Selahattin Altay
Eyüpspor: Moldovan, Ömer Ahmet Ceylan (Dk. 63 Berhan Kutlay Şatlı), El Yamiq, Jules, Anıl Yaşar, Massanga (Dk. 85 Hamza Akman), Raux Yao, Boutobba (Dk. 46 Yusuf Barası), Sabiri (Dk. 46 David Costa), Pintor (Dk. 18 Sadia), Abdullahi
Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Uğur Kaan Yıldız, Dijksteel, Emir Ortakaya, Rivas (Dk. 84 Muharrem Cinan), Berkan Kutlu, Sissoho (Dk. 84 Gulliksen), Show (Dk. 6 Tayfur Bingöl), Daniel Agyei, Baku (Dk. 74 Gonçalo Sousa), Aye (Dk. 74 Metehan Altunbaş)
Goller: Dk. 5 Daniel Agyei, Dk. 28 Berkan Kutlu (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Mustafa Dalcı, Jules (Eyüpspor), Tayfur Bingöl, Rivas, Daniel Agyei (Kocaelispor)