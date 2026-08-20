Kocaelispor'a hücum takviyesi: Portekizli kanat imzayı attı
Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Porto'nun 20 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu Gonçalo Sousa'yı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak renklerine bağladı.
Trendyol Süper Lig’e deplasmanda aldığı 2-0'lık Başakşehir mağlubiyetle başlayan Kocaelispor’da transferler sürüyor. Körfez ekibi, Porto’dan 20 yaşındaki kanat oyuncusu Gonçalo Sousa’yı kiralık olarak kadrosuna kattı.
SOUSA'NIN KARİYERİ
Porto B takımında forma giyen 1.86 boyundaki çift yönlü kanat oyuncusu Sousa, 10 yaşında Portekiz ekibinin altyapısında oynamaya başladı. Genç yaşta profesyonel olan Gonçalo Sousa, geçtiğimiz sezon 30 maçta 6 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi.
Gonçalo Sousa, UEFA Avrupa Ligi’nde 2 maçta kadroya dahil edildi. U16 takımından itibaren ülkesi Portekiz’de milli formayı terleten genç kanat oyuncusu, 2026-2027 sezonunda Körfez ekibinin başarısı için ter dökecek.