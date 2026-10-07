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Spor

Avrupa devi iflas başvurusunda bulundu

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Avrupa devi iflas başvurusunda bulundu
Başlık ResmiAvrupa devi iflas başvurusunda bulundu

EuroLeague'in son yıllardaki en başarılı takımlarından olan Monaco Basket, iflas başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

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Fransa basketbolunun ve Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) son yıllardaki en başarılı ekiplerinden Monaco Basket, iflas başvurusunda bulunduğunu duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün üzücü bir gün. Tüm çabalarımıza rağmen AS Monaco Basket iflas başvurusunda bulundu. Kulüp şimdi bir süreliğine ara verecek ve yeniden yapılanma yolunu bulmayı ve bir gün projeyi yeniden başlatmayı umuyor." denildi.

Fransa temsilcisinin, Avrupa Ligi'nde 5 sezon geçirdiği hatırlatılırken 2021'deki Avrupa Kupası (EuroCup) zaferinin ise ilk Avrupa şampiyonluğu olduğu belirtildi.

Monaco, geçen sezon da Avrupa Ligi'nde yer almıştı.

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Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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