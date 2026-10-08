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Konyaspor'da Ömer Atiker'den hakem kararları hakkında: "Sistem çalışıyormuş"

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Konyaspor'da Ömer Atiker'den hakem kararları hakkında:
Başlık ResmiKonyaspor'da Ömer Atiker'den hakem kararları hakkında: "Sistem çalışıyormuş"

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'un başkanı Ömer Atiker, üstlendikleri sorumlulukla verdikleri sözlerin arkasında durduklarını söyledi. Atiker, hakem kararlarının etkisinin sorulması üzerine, "Şu an sportif başarısızlık var ama sonucu da ortada, sistem çalışıyormuş" dedi.

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Atiker, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda düzenlediği basın toplantısında, yönetim kurulunun emek ve imkanlarını Konyaspor için seferber ettiğini dile getirdi.

"ÜSTLENDİĞİMİZ SORUMLULUĞUN FARKINDAYIZ"

Kulübün mali yapısını güçlendirmek, tesislerini geliştirmek ve düzenli gelir kaynakları oluşturmak için somut adımlar attıklarını vurgulayan Atiker, "Üstlendiğimiz sorumluluğun farkındayız. Verdiğimiz her sözün, başladığımız her işin takipçisiyiz. Hedefimiz bugün sorunları çözen, yarın kendi imkanlarıyla daha güçlü adımlar atabilen bir Konyaspor'dur." dedi.

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Atiker, geçen hafta Konya'da Filistin Milli Takımı ile oynanan dostluk maçına ilişkin bütün dünyaya güçlü bir mesaj verildiğinin altını çizdi.

Tribünleri dolduran binlerce taraftarın Filistinlilere, "Evimiz evinizdir. Tarafız aynı taraftayız" mesajı verdiğine işaret eden Atiker, Filistin ile kardeşliği ve dayanışmayı ortaya koyduklarını aktardı.

"SİSTEM ÇALIŞIYORMUŞ"

Ligdeki konumu itibarıyla Konyaspor'un bulunduğu yerde hatalı hakem kararlarının etkisinin sorulması üzerine Atiker, şunları kaydetti:

"Tek başıma Konya'yı taşıyamam. Beni de taşıyacak veya orada yalnız bırakmayacak insanlar olmalı. Konya olarak lobi faaliyetlerini, duruşumuzu, marka değerimizi, Konyaspor'umuzu belli bir noktaya taşımamız gerekiyor. Masada oturabilmemiz gerekiyor. Şu an masada oturmadığınız bir yerde konuya müdahale etme hakkınız olmuyor. Şu an sportif başarısızlık var ama sonucu da ortada, sistem çalışıyormuş. Bu bizim dışımızda. Bu konularla ilgili hukuk süreci devam ediyor. Yanlış bir kelam kullanmak istemiyorum. Sadece inancım gereği diyorum ki niyetim halis. Sebebini doğru işledim, tevekkül ettim. İşi, Allah'a havale ediyorum. İnşallah bir gün Konyaspor bu yenilen hakların karşılığını alacaktır."

Atiker, bu sezon gurbetçilerin de desteğiyle 5 bin 500 civarında forma satıldığı sözlerine ekledi.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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