Kulüp tarihinin en pahalı transferi! Serie A'dan Süper Lig'e geliyor

Serie A kulübü Roma'da deneyimli golcü Eldor Shomurodov ile yollar ayrılıyor. Kariyerinde Mashal, Bunyodkor, Rostov, Genoa, Spezia ve Cagliari formaları da giyen 29 yaşındaki Özbek milli futbolcu, yeni sezonda Süper Lig'de mücadele etmeye hazırlanıyor. Transferin detayları ortaya çıktı.

Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden Al Duhail'e giden Polonyalı forvet Krzysztof Piatek'in yerine yeni golcüsünü İtalya'da buldu.

ADIM ADIM SÜPER LİG'E

La Gazetta della Sport'un haberine göre; Serie A ekibi Roma, Eldor Shomurodov'un ayrılığına onay verdi. Yıldız oyuncunun, RAMS Başakşehir'e transferinin büyük oranda tamamlandığı belirtildi.

8-10 MİLYON EURO BONSERVİS

Gelecek sezon ligde ve Avrupa'da başarılı olmayı hedefleyen Başakşehir'in, transfer için Roma'ya 8-10 milyon arasında bonservis bedeli ödeyeceği aktarıldı. Transferin gerçekleşmesi halinde Başakşehir, kulüp tarihinin en pahalı anlaşmasına imza yapacak.

37 MAÇTA 7 GOL

Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olan 29 yaşındaki forvet, Roma formasıyla geçtiğimiz sezon 37 karşılaşmada görev yaparken; 7 gol attı ve 5 asist yaptı.