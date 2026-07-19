Okan Buruk’un jokeriyle her konuda anlaşma sağlandı iş imzaya kaldı. Ancak temsilcisi geciken kendi alacağının tamamının ödenmesini istiyor.

Sarı kırmızılılarda sıcak gündem Mario Lemina. Sözleşme uzatmaması konusunda o kadar çok farklı iddialar var ki… İşte Gabonlu oyuncunun imzasının gecikme nedeni ve son durum. Yönetim, teknik direktör Okan Buruk’un kalması yönünde rapor verdiği joker oyuncunun yıllık ücretini 3 milyon avroya çıkarıp 500 bin avro da bonus ekleyerek iki yıl için sözlü olarak anlaşma sağladı iş imzaya kaldı.

Mario Lemina

ICARDI İŞİ BEKLENDİ

Resmi imzalar bugüne kadar atılmadı nedeni de Mauro İcardi’nin durumunun belirsiz olmasıydı. Çünkü 10+4 yabancı kuralında önemliydi. İcardi konusu kesinleşti ancak Lemina hala imzayı atmadı. Asıl nedeni de oyuncunun temsilcisinin kulüpten 350 bin avroya yakın alacağının ödenmesindeki ısrarı. Lemina açısından bir sorun yok. Tek sorun temsilci parası. O da kısa sürede aşılacak ve imzalar atılacak.

LEMİNA: G.SARAY SEVGİM BİR BAŞKA

Ve Mario Lemina iddialar için “Eğer Galatasaray hakkında kötü konuşmamı bekliyorsanız; bu, hayatımda asla gerçekleşmeyecek. Herkes bu kulübe olan sevgimi biliyor. Başka bir şey deneyin” paylaşımı yapmıştı.

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