Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Spor > Lider Beyoğlu derbisine çıkıyor! Kasımpaşa Galatasaray muhtemel 11'ler

Lider Beyoğlu derbisine çıkıyor! Kasımpaşa Galatasaray muhtemel 11'ler

Düzenleyen: / Kaynak: -
- Güncelleme:
Lider Beyoğlu derbisine çıkıyor! Kasımpaşa Galatasaray muhtemel 11&#039;ler

Spor Haberleri  / -

Süper Lig lideri Galatasaray, bugün saat 16.00'da Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesi kayıp yaşamak istemeyen Sarı-kırmızılılar, zirve yarışında yara almak istemiyor.

Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Lig lideri Aslan, ligin geride kalan 29 maçlık bölümünde 25 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 78 puan topladı.

Sarı-kırmızılılar, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi.

Kasımpaşa ise 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 43 puan toplayarak 5. sırada yer aldı.

İki takım arasında RAMS Park'ta oynanan son müsabakadan Galatasaray, 2-1 galip ayrılmıştı.

Lider Beyoğlu derbisine çıkıyor! Kasımpaşa Galatasaray muhtemel 11'ler - 1. Resim

GALATASARAY'DA 4 İSİM CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da 4 oyuncu, Kasımpaşa maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılılarda Sergio Oliveira, Kaan Ayhan, Hakim Ziyech ve Kerem Aktürkoğlu, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve gelecek hafta Hatayspor ile RAMS Park'ta yapılacak maçta forma giyemeyecek.

KASIMPAŞA İLE GALATASARAY 40. LİG MAÇINDA KARŞILAŞACAK

İki ekip arasında geride kalan 39 lig maçından 25'ini Galatasaray kazandı, 7 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 7 kez galip geldi. Galatasaray'ın 77 golüne, Kasımpaşa 39 golle cevap verdi.

Lider Beyoğlu derbisine çıkıyor! Kasımpaşa Galatasaray muhtemel 11'ler - 2. Resim

GALATASARAY BEYOĞLU'NDA ÜSTÜN

Kasımpaşa, Süper Lig'de 2009-2010 sezonundan bu yana rakiplerini ağırladığı stadında Galatasaray karşısında 3 galibiyet elde etti. Galatasaray, deplasmanda 7 kez galip gelirken, taraflar 3 kez de eşitliği bozamadı.

Lacivert-beyazlıların söz konusu müsabakalarda attığı 17 gole, sarı-kırmızılılar 28 golle karşılık verdi.

KASIMPAŞA - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Yasin, Ben Ouannes, Gökhan Gül, Aytaç Kara, Hajradinovic, Fall, Rochinha, Da Costa

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Berkan, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: -
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Arda Güler'in orta sahadan çektiği şut manşetlerde! Carlo Ancelotti'den itiraf 'Böylesini hiç görmedim' - SporAncelotti'den itiraf 'Böylesini hiç görmedim'Erman Toroğlu’ndan Beşiktaş hakkında flaş iddia: ‘Yönetim Lucescu ile görüşüyor’ - Spor'Beşiktaş Lucescu ile görüşüyor'Beşiktaş'ta Fernando Santos'un bileti kesildi! Yeni aday belli oldu: Süper Lig'de çalışmıştı - SporBeşiktaş eski hocasını göreve getiriyorÜst üste 3. mağlubiyetini alan Santos yönetimindeki Beşiktaş’ın kolu kanadı kırıldı - SporKartal uçmayı unuttuSergen Yalçın'dan Beşiktaş taraftarına sitem! 'Daha güzel ağırlanmak isterdim' - SporSergen Yalçın'dan Beşiktaş taraftarına sitem! 'Daha güzel ağırlanmak isterdim'Fernando Santos'tan istifa açıklaması! 'Öyle bir niyetim yok' - SporFernando Santos'tan istifa açıklaması! 'Öyle bir niyetim yok'Beşiktaş evinde Sergen Yalçın'a teslim oldu! Antalyaspor, ilk yarıda attığı gollerle güldü - SporBeşiktaş evinde Sergen Yalçın'a teslim oldu!Arda Güler'in şansız anı! Milli futbolcu yılın golünü atıyordu - SporArda Güler yılın golünü atıyordu!İtalyan hocadan Kenan Yıldız'a övgüler! 'Kalitesi çok yüksek' - Sporİtalyan hocadan Kenan Yıldız'a övgüler! 'Kalitesi çok yüksek'Süper Lig'in değerini en çok artıran futbolcusu belli oldu! Bonservis bedeli 15 kat arttı - SporSüper Lig'in değerini en çok artıran futbolcusu belli oldu! Bonservis bedeli 15 kat arttı
Sonraki Haber Yükleniyor...