Lider Beyoğlu derbisine çıkıyor! Kasımpaşa Galatasaray muhtemel 11'ler

Süper Lig lideri Galatasaray, bugün saat 16.00'da Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesi kayıp yaşamak istemeyen Sarı-kırmızılılar, zirve yarışında yara almak istemiyor.

Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Lig lideri Aslan, ligin geride kalan 29 maçlık bölümünde 25 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 78 puan topladı.

Sarı-kırmızılılar, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi.

Kasımpaşa ise 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 43 puan toplayarak 5. sırada yer aldı.

İki takım arasında RAMS Park'ta oynanan son müsabakadan Galatasaray, 2-1 galip ayrılmıştı.

GALATASARAY'DA 4 İSİM CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da 4 oyuncu, Kasımpaşa maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılılarda Sergio Oliveira, Kaan Ayhan, Hakim Ziyech ve Kerem Aktürkoğlu, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve gelecek hafta Hatayspor ile RAMS Park'ta yapılacak maçta forma giyemeyecek.

KASIMPAŞA İLE GALATASARAY 40. LİG MAÇINDA KARŞILAŞACAK

İki ekip arasında geride kalan 39 lig maçından 25'ini Galatasaray kazandı, 7 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 7 kez galip geldi. Galatasaray'ın 77 golüne, Kasımpaşa 39 golle cevap verdi.

GALATASARAY BEYOĞLU'NDA ÜSTÜN

Kasımpaşa, Süper Lig'de 2009-2010 sezonundan bu yana rakiplerini ağırladığı stadında Galatasaray karşısında 3 galibiyet elde etti. Galatasaray, deplasmanda 7 kez galip gelirken, taraflar 3 kez de eşitliği bozamadı.

Lacivert-beyazlıların söz konusu müsabakalarda attığı 17 gole, sarı-kırmızılılar 28 golle karşılık verdi.

KASIMPAŞA - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Yasin, Ben Ouannes, Gökhan Gül, Aytaç Kara, Hajradinovic, Fall, Rochinha, Da Costa

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Berkan, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi