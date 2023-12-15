Lidere selam dur! Fenerbahçe Spartak Trnava'yı dağıttı

15 Aralık 2023 06:52 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 07:02

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ö. ÇETİN ENGİN'İN HABERİ - F.Bahçe için galibiyet tur demekti. Hızlı girdik maça. Fakat S. Trnava sahasını değil de vatanını savunuyordu sanki. Yine de Dzeko ile iki ve Osayi ile bir net fırsat kaçtı. Fred bambaşka bir oyuncu. Orta sahanın hücumla bağlantısını sağlıyor. Bakıyorsun defans önünde bakıyorsun rakip on sekizde. Bunu başaran orta saha oyuncusu az. Dün de böyleydi. Böylece Fener hücumlarını kesintisiz (dalga dalga) hâle getirebildi. Fakat karşısına Dominic Takac diye bir kaleci dikildi.

FERDİ GİTTİKÇE BÜYÜYOR

Spartak Trnava’nın file bekçisi ilk yarıda dört net gol vuruşunu çıkardı. İnanılmaz refleksler gösterdi gerçekten. Ferdi gittikçe büyüyor. Tıkanan maçı bir açışı vardı ki Almanya’ya attığı goldeki sakinliğini akıllara getirdi. Tadic’in ara pasını alışı, on sekiz içinde üzerine gelen iki defans oyuncusu varken uygun vuruş açısını bekleyişi ve köşeye bırakışı ‘on numara’ denen cinstendi. Bu genç sol bek oynuyor bir de. Nazar değmesin. İnsan millî takım için de seviniyor Ferdi’yi gördükçe.

GİT AL ŞU KAPAYI

İlk yarıda top yüzde 74 bizdeydi, dördü isabetli 11 şutumuz, rakibe göre 3,5 katı (294-82) topla oynama üstünlüğümüz vardı. Yani 1-0 sanal bir skordu. Analitik gerçekler, bu verilerle ikinci yarıda farkın geleceğini, gelmesi gerektiğini gösteriyordu. Öyle de oldu... Önce Tadic’in penaltısı, sonra Ferdi’nin öldürücü pasıyla oluşan karambolde gelen Dzeko golü... Spartak dağıldı gitti... Dzeko bir daha ağları havalandırdı. Konferans’ta bir tek sen kaldın... Git al şu kupayı Kanarya, yolun açık olsun...

KADIKÖY DOLMADI

Fenerbahçeli taraftarlar, Spartak Trnava müsabakasına yeteri kadar ilgi göstermedi. Sarı lacivertliler, tribünlerin büyük bölümünü doldursa da yer yer boşluklar dikkatlerden kaçmadı. Karşılaşmayı Slovak seyirciler de yerinde takip etti. Misafir taraftarlar, kendilerine ayrılan tribünün önemli bölümünü doldururken, müsabakayı 12 yabancı basın mensubu da statta izledi.

O KUPA BİZİM OLMALI

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, “Hep lider çıkmak istiyoruz dedik. İdeal 11’e yakın 11’le çıktık. Oyunu domine ettik ve 4-0 kazandık. Gidebildiğimiz yere kadar gitmek diye bir sloganımız vardı. Şimdi son 16’ya kaldık. Burada final oynamak, hatta kupayı kazanmak istiyoruz” derken Ferdi için de, “Sürekli kendini geliştiriyor. Onu tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

TADİC: MAKİNE GİBİYDİK

Galibiyette büyük payı olan Tadic de, “Nordsjaelland maçının ardından taraftarlardan özür dilemek istedik. Kupalar kazanmak istiyoruz, Fenerbahçe’nin hedefi daima budur. Konferans Ligi’ni kazanacağız” vurgusu yaparken, “Kulübün hak ettiği bu, makine gibi olmalıyız. İlk golden sonra durmamalıyız. Rakibimiz bizden korktu. Çünkü biz büyük bir kulübüz” dedi.