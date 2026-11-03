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Liverpool'da 4 eksik var: Fenerbahçe maçı kamp kadrosu açıklandı

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Liverpool'da 4 eksik var: Fenerbahçe maçı kamp kadrosu açıklandı
Başlık ResmiLiverpool'da 4 eksik var: Fenerbahçe maçı kamp kadrosu açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncü haftasında İstanbul deplasmanına çıkacak İngiltere temsilcisi Liverpool'un, Fenerbahçe maçı kamp kadrosu belli oldu.

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Gökhan Karataş
GÖKHAN KARATAŞ

İngiliz devi Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncü haftasında 4 Kasım Çarşamba günü saat 20.45'te temsilcimiz Fenerbahçe ile Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

LIVERPOOL'DA 4 EKSİK

Liverpool'da Conor Bradley, Hugo Ekitike, Jeremie Frimpong ve Ryan Gravenberch sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe'ya karşı takımlarını yalnız bırakacak.

Hugo Ekitike
Başlık ResmiHugo Ekitike

Teknik direktör Andoni Iraola'nın belirlediği kadroda şu oyuncular bulunuyor:
"Alisson, Gomez, Van Dijk, Jacquet, Kerkez, Wirtz, Szoboszlai, Isak, Mac Allister, Gakpo, Tsimikas, Munoz, Mamardashvili, Woodman, Barcola, Araujo, Nyoni, Chambers, McConnell, Koumas, Ngumoha, Danns."

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