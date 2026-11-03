Liverpool'da 4 eksik var: Fenerbahçe maçı kamp kadrosu açıklandı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncü haftasında İstanbul deplasmanına çıkacak İngiltere temsilcisi Liverpool'un, Fenerbahçe maçı kamp kadrosu belli oldu.
İngiliz devi Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncü haftasında 4 Kasım Çarşamba günü saat 20.45'te temsilcimiz Fenerbahçe ile Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
LIVERPOOL'DA 4 EKSİK
Liverpool'da Conor Bradley, Hugo Ekitike, Jeremie Frimpong ve Ryan Gravenberch sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe'ya karşı takımlarını yalnız bırakacak.
Teknik direktör Andoni Iraola'nın belirlediği kadroda şu oyuncular bulunuyor:
"Alisson, Gomez, Van Dijk, Jacquet, Kerkez, Wirtz, Szoboszlai, Isak, Mac Allister, Gakpo, Tsimikas, Munoz, Mamardashvili, Woodman, Barcola, Araujo, Nyoni, Chambers, McConnell, Koumas, Ngumoha, Danns."