Liverpool'un İstanbul kabusu: Fenerbahçe şov yaptı, İngilizler, "İşkence" manşeti attı

Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncü haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de iki defa geriye düştüğü zorlu müsabakada Liverpool'u 3-2 devirmeyi başardı. İngiliz basını, Premier Lig ekibinin son dönemde İstanbul'da aldığı yenilgileri ön plana çıkardı.

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncü haftasında Liverpool'u konuk etti. Devler Ligi'nde sezonun ilk galibiyetine ulaşan temsilcimizin gollerini Mason Greenwood, Archie Brown ve Vedat Muriqi kaydetti. Karşılaşmayı değerlendiren İngiliz basını, Andoni Iraola'nın tercihlerini eleştirdi. Ayrıca Liverpool'un son dönemde İstanbul'da aldığı yenilgiler hatırlatıldı.

"FENERBAHÇE, LIVERPOOL'U ŞOK ETTİ"

NTV Spor'un İngiliz basınından aktardığına göre; Athletic'te Kadıköy'deki maça ilişkin haberde, “Fenerbahçe, Liverpool'u şok etti. Fenerbahçe, Aston Villa'ya 6-0'lık ağır bir yenilgi aldıktan 3 hafta sonra Liverpool'u şaşırtarak ikinci yarıda 2-1 geriye düşmesine rağmen 3-2'lik galibiyet elde etti. Liverpool'un İstanbul kabusu. Dirk Kuyt, sadece Liverpool'un sezonun ilk Şampiyonlar Ligi mağlubiyetini ve Fenerbahçe'nin bu sezonki ilk galibiyetini değil, aynı zamanda 2005'te İstanbul'daki maçın tam tersini senaryoyu içeren her dikkat çekici bir geri dönüşü yönetti” denildi.

Fenerbahçe'nin Liverpool maçına başladığı 11'i.

"TÜRKİYE ZİYARETLERİNDEN KEYİF ALMIYOR"

Telegraph'teki değerlendirmede mücadele, “Liverpool'un yaşadığı felaket, Iraola'ya bugüne kadarki en zorlu gecesini yaşattı. Liverpool, İstanbul'da iki Avrupa kupası kazandı ancak Türkiye ziyaretlerinden pek keyif almıyorlar. Ağustos 2010'da Roy Hodgson, galibiyet elde eden son teknik direktördü ve Trabzon'daki o gecenin kahramanı Dirk Kuyt'ın bu yenilginin mimarı olması ironik bir durumdu” şeklinde görüldü.

Andoni Iraola

"YANLIŞ TÜRDEN BİR GERİ DÖNÜŞ"

BBC ise Fenerbahçe-Liverpool maçını, “İstanbul'da bir başka geri dönüş daha ama bu seferki Liverpool'u üzdü. Geri dönüşler söz konusu olduğunda Liverpool ve İstanbul'un uzun bir geçmişi var ancak bu sefer Andoni Iraola'nın takımı yanlış türden bir geri dönüş yaptı” şeklinde okuyucularına aktardı.

"LIVERPOOL ŞOK YAŞADI"

Times gazetesinde maç haberinde karşılaşma için şu ifadelere yer verildi:

Liverpool, İstanbul'da Dirk Kuyt'ın Premier Lig'den seçtiği oyuncular karşısında şok yaşadı. Mason Greenwood'un da gol attığı maçta Andoni Iraloa'nın takımı; N'Golo Kante, Ederson, Romelu Lukaku ve Matteo Guendouzi gibi yıldız oyuncuların yer aldığı takıma mağlup oldu. İstanbul, Liverpool taraftarları için her zaman özel bir yer olacak ancak son zamanlarda Türk kulüpleriyle karşılaşmak, bu şehre yapılan ziyaretleri adeta bir işkenceye dönüştürdü. Eski Anfield yıldızı Dirk Kuyt önderliğindeki Fenerbahçe, coşkulu bir atmosferde iki kez geriye düşmesine rağmen tarihi bir zafer elde etti. Bu sonuçla Liverpool, İstanbul'da Süper Lig takımlarına yaptığı 6 ziyarette de galibiyetsiz kaldı ve Kuyt'ın 16 yıl önce Liverpool oyuncusu olduğu dönemden bu yana Türkiye'de hiç galibiyet alamadı

"KUYT'TAN FIRTINALI GALİBİYET"

Guardian'daki değerlendirmede 90 dakiakya ilişkin, “Muriqi, Fenerbahçe'nin geri dönüşünü tamamlayarak Liverpool'un savunmadaki hatalarının bedelini ödetmesini sağladı. Andoni Iraola, Liverpool'un hücum hattında iyileşme arayışıyla İstanbul'a gelmişti ancak sahanın diğer ucunda beklenmedik bir endişeyle ayrıldı. Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'ndeki galibiyet serisini savunmadaki birçok hatayla bozmasının ardından Fenerbahçe, Dirk Kuyt'ın geçici teknik direktörlük dönemine fırtınalı bir galibiyetle damgasını vurdu” ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'nin ikinci golünü Archie Brown attı.

"BEKLENMEDİK SON"

Sky Sports ise maçı, “Andoni Iraola'nın takımı İstanbul'da iki kez öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı, Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'ndeki mükemmel başlangıcı, İstanbul'da Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olarak beklenmedik bir şekilde sona erdi” şeklinde gördü.

"SADECE 8 DAKİKA ÖNDE KALABİLDİ"

Fenerbahçe-Liverpool maçı sonrası Mirror, “Liverpool, 2 defa öne geçmesine rağmen Fenerbahçe'ye karşı mağlup oldu. Liverpool'un İstanbul'da yağmur altında geçen maçta Şampiyonlar Ligi'ndeki yenilmezlik serisi sona erdi. Iraola'nın takımı, Fenerbahçe'nin hızlı ataklarına karşılık vermesiyle iki kez öne geçmesine rağmen toplamda sadece 8 dakika önde kalabildi. Azimleri ve mücadeleleri takdire şayan olsa da, Van Dijk gibi oyunculara sahip bir takımının neden oyunu kontrol altında tutamadığını sorgulaması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli futbolcular maç sonu büyük sevinç yaşadı.

"LIVERPOOL, TÜRKİYE'DE YİNE ÇÖKTÜ"

Daily Mail ise maçı şu şekilde okuyucularına aktardı:

Dağınık Liverpool, Dirk Kuyt'un eski takımına karşı Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği tarihi zaferde Türkiye'de yine çöktü. Çılgın metropol İstanbul, Liverpool'un en büyük gecelerinden birine ev sahipliği yapmıştı. Bu köklü kulüp, 2005 Şampiyonlar Ligi finalini Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda kazanmıştı. Ancak şu anda taraftarlar, bir süreliğine Türkiye'den ayrılmaktan mutlu olacaklardır. İngiliz devi, 13 aydan biraz fazla bir süre içinde 3'üncü defa İstanbul'a gitti ancak stadyumunun sağır edici gürültüsü karşısında yine etkisiz kaldı. Geçen sezon Galatasaray'a 2 defa yenilen Liverpool, şimdi de İstanbul'un Asya yakasında, Fenerbahçe karşısında mağlup oldu. Bu mağlubiyetin sebebi ise 2 İngiliz futbolcunun golleri ve yedek kulübesindeki eski bir dosttan düşmana dönüşmesi oldu.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

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