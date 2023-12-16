Luton Town kaptanı Tom Lockyer maçta kalp krizi geçirdi! Premier League maçında ölüm kalım savaşı

16 Aralık 2023 19:35 - Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 20:29

Editör: Kemal Ilıkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Premier League'in 17. haftasında Bournemouth ile Luton Town karşı karşıya geldi.

Maç 1-1 berabere devam ederken, 59. dakikada Luton Town'un tecrübeli stoperi Tom Lockyer, kendini yere bıraktı. Hakemin maçı durdurmasıyla birlikte sağlık ekipleri sahaya girerek Lockyer'e müdahalede bulundu.

MAÇ ERTELENDİ

Saha içerisinde yapılan ilk müdahalenin ardından oyuncu, sedyeyle dışarı çıkarıldı. Yaşanan bu olayın ardından müsabaka ertelendi. 29 yaşındaki futbolcunun bilincinin açık olduğu açıklandı.