Luton Town kaptanı Tom Lockyer maçta kalp krizi geçirdi! Premier League maçında ölüm kalım savaşı
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Editör: Kemal Ilıkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Editör: Kemal Ilıkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Luton Town kaptanı Tom Lockyer, Bournemouth ile oynanan maçta bir anda yere yığıldı! İki takım oyuncuları soyunma odasına gitti, maç şu an için durdu. Bournemouth kulüp doktoru, Tom Lockyer'in bilincinin açık olduğunu açıkladı. Maç ertelendi.
Premier League'in 17. haftasında Bournemouth ile Luton Town karşı karşıya geldi.
Maç 1-1 berabere devam ederken, 59. dakikada Luton Town'un tecrübeli stoperi Tom Lockyer, kendini yere bıraktı. Hakemin maçı durdurmasıyla birlikte sağlık ekipleri sahaya girerek Lockyer'e müdahalede bulundu.
MAÇ ERTELENDİ
Saha içerisinde yapılan ilk müdahalenin ardından oyuncu, sedyeyle dışarı çıkarıldı. Yaşanan bu olayın ardından müsabaka ertelendi. 29 yaşındaki futbolcunun bilincinin açık olduğu açıklandı.