Premier Lig'de 15 yıl sonra siyahi hakem maç yönetecek! Sam Allison göreve hazır

15 Aralık 2023 16:43 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 17:12

Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Premier Lig'in 18. haftasında Craven Cottage Stadı'nda oynanacak Fulham - Burnley maçında tarihi bir an yaşanacak.

Rebecca Welch, 23 Aralık'taki karşılaşmayla Premier Lig'de maç yöneten ilk kadın hakem olacak.

40 yaşındaki hakem Fulham - Manchester United maçında dördüncü hakem olarak Premier Lig'in hakem kadrosunda yer alan ilk kadın oldu. Rebecca Welch, bu yıl gerçekleştirilen Kadınlar Dünya Kupası'nda da görev yaptı.

İngilizlerin ünlü hakemi Mark Clattenburg, "Bu karar için geç bile kalındı. Kesinlikle göstermelik bir karar değil. Rebecca bunu hak ediyor. Sahada hakemin cinsiyeti önemli değil, önemli olan sahada doğru karar verebilmektir" sözleriyle Welch'e destek oldu.

15 SENE SONRA SİYAHİ HAKEM OLACAK

Premier Lig'de oynanacak Luton Town-Sheffield United maçını yönetecek olan Sam Allison, son 15 yılda görev yapacak ilk siyahi hakem olacak.