Premier Lig'de 15 yıl sonra siyahi hakem maç yönetecek! Sam Allison göreve hazır
Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Premier Lig'in 18. haftasında oynanacak karşılaşmalarda uzun zaman sonra bir ilk yaşanacak. Rebecca Welch ve Sam Allison, görev alacakları maçlarla tarihe geçmeye hazırlanıyor.
Premier Lig'in 18. haftasında Craven Cottage Stadı'nda oynanacak Fulham - Burnley maçında tarihi bir an yaşanacak.
Rebecca Welch, 23 Aralık'taki karşılaşmayla Premier Lig'de maç yöneten ilk kadın hakem olacak.
40 yaşındaki hakem Fulham - Manchester United maçında dördüncü hakem olarak Premier Lig'in hakem kadrosunda yer alan ilk kadın oldu. Rebecca Welch, bu yıl gerçekleştirilen Kadınlar Dünya Kupası'nda da görev yaptı.
İngilizlerin ünlü hakemi Mark Clattenburg, "Bu karar için geç bile kalındı. Kesinlikle göstermelik bir karar değil. Rebecca bunu hak ediyor. Sahada hakemin cinsiyeti önemli değil, önemli olan sahada doğru karar verebilmektir" sözleriyle Welch'e destek oldu.
15 SENE SONRA SİYAHİ HAKEM OLACAK
Premier Lig'de oynanacak Luton Town-Sheffield United maçını yönetecek olan Sam Allison, son 15 yılda görev yapacak ilk siyahi hakem olacak.