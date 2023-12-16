Manchester City son 6 haftada 1 maç kazanabildi! Crystal Palece 2-0'dan döndü puanı aldı

16 Aralık 2023 21:27 - Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 21:35

Editör: Kemal Ilıkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Manchester City Premier League'in 17. haftasında konuk ettiği Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı.

v sahibi ekip, 24. dakikada Jack Grealish ve 54. dakikada Rico Lewis'in golleriyle 2-0 öne geçti. Crystal Palace ise 76. dakikada Jean-Philippe Mateta ve 90+5. dakikada penaltıdan Michael Olise'nin golleriyle sahadan beraberlikle ayrıldı.

34 puanlı City, ligde dördüncü sırada yer alarak zirve yarışında yara aldı. 17 puanlı Crystal Palace ise 15. sırada kaldı.

NEWCASTLE HATA YAPMADI

Newcastle United, konuk ettiği Fulham'ı Lewis Miley, Miguel Almiron ve Dan Burn'un golleriyle 3-0 yendi. Fulham'da Raul Jimenez, 22. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Londra ekibi Chelsea de ağırladığı Sheffield United'ı 54. dakikada Cole Palmer, 61. dakikada Nicolas Jackson'ın ağları sarsmasıyla 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından Newcastle United 29; Chelsea 22 puana yükseldi.