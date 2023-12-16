Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Videolar
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Spor > Manchester City son 6 haftada 1 maç kazanabildi! Crystal Palece 2-0'dan döndü puanı aldı

    Manchester City son 6 haftada 1 maç kazanabildi! Crystal Palece 2-0'dan döndü puanı aldı

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Kemal Ilıkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Manchester City son 6 haftada 1 maç kazanabildi! Crystal Palece 2-0&#039;dan döndü puanı aldı
    Manchester City, Premier League, Crystal Palace

    Premier League'in son yıllarda şampiyonluklara ambargo koyan takımı Manchester City'de bu sezon işler iyi gitmiyor. Guardiola'nın takımı evinde 2-0 öne geçtiği Crystal Palace maçında 90+5'te penaltıdan yediği golle 1 puana razı oldu. City son 6 haftada 1 maç kazanabildi!

    Manchester City Premier League'in 17. haftasında konuk ettiği Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı.

    v sahibi ekip, 24. dakikada Jack Grealish ve 54. dakikada Rico Lewis'in golleriyle 2-0 öne geçti. Crystal Palace ise 76. dakikada Jean-Philippe Mateta ve 90+5. dakikada penaltıdan Michael Olise'nin golleriyle sahadan beraberlikle ayrıldı.

    34 puanlı City, ligde dördüncü sırada yer alarak zirve yarışında yara aldı. 17 puanlı Crystal Palace ise 15. sırada kaldı.

    NEWCASTLE HATA YAPMADI

    Newcastle United, konuk ettiği Fulham'ı Lewis Miley, Miguel Almiron ve Dan Burn'un golleriyle 3-0 yendi. Fulham'da Raul Jimenez, 22. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

    Londra ekibi Chelsea de ağırladığı Sheffield United'ı 54. dakikada Cole Palmer, 61. dakikada Nicolas Jackson'ın ağları sarsmasıyla 2-0 mağlup etti.

    Bu sonuçların ardından Newcastle United 29; Chelsea 22 puana yükseldi.

    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Sonraki Haber Yükleniyor...