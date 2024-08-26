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Mauro Icardi yeni oyuncağıyla ilk kez görüldü! Fenerbahçe taraftarı hemen şikayet etti

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Mauro Icardi yeni oyuncağıyla ilk kez görüldü! Fenerbahçe taraftarı hemen şikayet etti

Spor Haberleri

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, 52 milyon TL'ye aldığı yeni oyuncağıyla ilk kez görülü. Antrenmana yeni arabasıyla gelen Icardi'nin aracındaki plaka detayı ise dikkat çekti. Fenerbahçe taraftarının Icardi'yi polise şikayet etmesi ise gündem oldu.

Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray'ın Arjantinli yıldız golcüsü Mauro Icardi özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.  Wanda Nara ile boşanma aşamasına gelen Icardi, 52 milyon TL'ye aldığı yeni oyuncağıyla bir kez daha gündeme geldi. 3003 plakalı yeni arabasıyla Florya'ya antrenmana gelen Icardi, Fenerbahçe taraftarı tarafından şikayet edildi.

İLK KEZ ARABASIYLA GÖRÜLDÜ

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yeni oyuncağını duyuran Icardi, yeni arabası Lamborghini Urus ile Florya'daki antrenman tesislerine gelirken görüntülendi. 

PLAKADAKİ FENERBAHÇE DETAYI

Icardi'nin sarı renkli aracında 'Fenerbahçe' detaylı plakası ise dikkat çekti. 34 R 3003 numaralı plakada derbilerde Icardı'nin de gol attığı skorlar işlendi.

4 Haziran'da oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden 3-0'lık skorla sarı-kırmızılılar galip gelmiş, 8 Ocak'ta oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçında Galatasaray, Fenerbahçe'yi deplasmanda yine 3-0 mağlup etmişti.

İşte bu 3-0'lık ve 0-3'lük skorlar plakaya 3003 olarak işlendi.

FENERLİLER ŞİKAYET ETTİ

Fenerbahçeli bir taraftar Icardi'nin yeni aracını polise şikayet etti. Gerekçe olarak ise Mauro Icardi''nin Florya girişinde sinyal vermemesi gösterildi.

Düzenleyen:  - Spor
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