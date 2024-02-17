Mersin'de 2 nefis gol! Sivasspor attı Hatayspor kovaladı

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi 17 Şubat 2024 18:35 - Güncelleme: 17 Şubat 2024 18:38 - Güncelleme:

Sivasspor, Hatayspor, Mersin, Haber

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 26. haftasında kozlarını paylaşan Hatayspor ve Sivasspor, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmada atılan iki gol sporseverleri mest etti.