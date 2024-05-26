Yurdun dört bir yanında Galatasaray taraftarları şampiyonluğu kutluyor

Galatasaray 24. kez Süper Lig şampiyonu oldu! Sarı-kırmızılılar 5. yıldıza bir adım uzaklıkta

Galatasaray 24. kez Süper Lig şampiyonu oldu! Sarı-kırmızılılar 5. yıldıza bir adım uzaklıkta

Galatasaray, Konyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup ederek Süper Lig'de 24. şampiyonluğunu ilan etti. Taraftarlar yurdun dört bir yanında büyük bir coşkuyla şampiyonluk kutlamalarına başladı. Sabaha kadar süreceği tahmin edilen kutlamalarda şehirlerin meydan ve sokakları insan seline döndü. Meşaleler yakıldı, sloganlar atıldı. İstanbul'da Galatasaray taraftarı, maç biter bitmez sevinç gözyaşları eşliğinde Florya'ya yürüdü.

Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup ederek 102 puanla şampiyon oldu.

Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, Türkiye'nin dört bir yanında takımlarının şampiyonluğunu kutluyor.

FENERBAHÇE TARAFTARINI OMUZLARA ALDILAR

Galatasaray taraftarı, konvoy yaparak yürüyüş yolunda bir araya geldi. Kalabalık meşaleler yakarak, bayraklarıyla şampiyonluğu kutladı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de güvenlik önlemi aldı.

Günün ilginç görüntülerinden biri de Kocaeli kent merkezinde yaşandı. Bir Fenerbahçe taraftarını omuzlarına alan sarı-kırmızılı taraftarlar, üçlü çektirdi.

GALASARAYLILAR FLORYAYA AKIN ETTİ

Şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşamak için Florya Metin Oktay Tesisleri'ne akın eden taraftarlar, tezahüratlarla şampiyonluğu doyasıya yaşadı.

Taksim'de İstiklal Caddesi'nde toplanan taraftarlar da, şampiyonluğu büyük bir coşkuyla kutladı.

ANKARA

Galatasaray'ın şampiyonluğunun ardından Başkent'in bütün ilçelerinde şampiyonluk coşkusu başladı. Sevinçle coşan taraftarlar sloganlar eşliğinde cadde ve sokaklarda yürüdü. Sevinç gösterileri ve gözyaşları içerisindeki taraftarlar, meydanları doldurdu.

Kızılay Güvenpark`ta toplanan Galatasaraylı kalabalık taraftar grubu şampiyonluğun mutluluğunu doyasıya yaşadı. Kalabalık grup şarkılar eşliğinde sevinçlerini yaşarken, ezeli rakiplerine de göndermede bulunmayı ihmal etmedi.

İZMİR

İzmir'de yoğun yağışa rağmen sarı kırmızılı taraftarlar maçın bitiş düdüğüyle birlikte Gündoğdu Meydanı'nda toplandı. Ellerinde bayraklarla takımları lehine tezahürat yapan taraftarlar meşale yaktı, havai fişek attı.

Araçlarıyla Alsancak'a gelen çok sayıda taraftar, korna çalarak şampiyonluk sevincini yaşadı. Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde Fenerbahçe forması giyen bazı taraftarlar, Galatasaray taraftarlarının şampiyonluk kutlamasına eşlik etti.

DENİZLİ

Denizli'de Galatasaray taraftarları araçlarıyla uzun kuyruklar oluşturarak konvoy yaptı, şehir turu attı. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitleri Meydanı'nda ise bazı taraftarlar meşale yaktı, elindeki Galatasaraylı bayraklarını salladı.

Öte yandan kampüs bölgesindeki taraftarlar da yoldan geçen Galatasaraylı taraftarların konvoyuna alkışlarla eşlik etti.

TEKİRDAĞ

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesindeki sarı-kırmızılı taraftarlar, sokağa dökülerek şampiyonluk sevinçlerini doyasıya yaşadı. Galatasaray taraftarı, konvoy yaparak Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya geldi.

Toplanan kalabalık, konfeti patlatıp meşaleler yakarak, takımlarının bayraklarıyla şampiyonluğu kutladı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri de alanda güvenlik önlemi aldı.

ERZİNCAN

Erzincanlı taraftarlar cadde ve sokakları sarı-kırmızı renklerle donattı. Erzincan’da Galatasaray taraftarları sokaklara döküldü.

Sarı-kırmızı formaları ile Dörtyolda toplanan taraftarlar takımlarına destek vermek ve şampiyonluk sevincini doyasıya yaşamanın keyfini çıkardılar.

BALIKESİR

Trendyol Süper Lig'in son haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray 2023-2024 sezonu şampiyonu oldu. Taraftarlar Balıkesir'de kutlama yaptı.

BİTLİS

Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi şampiyonluk kutlamaları Bitlis'in Tatvan ilçesinde de coşkuyla kutlandı.

AVM önünde toplanan Galatasaraylı taraftarlar halaylar ve müzikler eşliğinde şampiyonluğu doyasıya kutladı.