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    • Haberler > Spor > Michy Batshuayi siftahı 3 golle yaptı, Fenerbahçe Kayserispor'u deplasmanda 4 golle devirdi

    Michy Batshuayi siftahı 3 golle yaptı, Fenerbahçe Kayserispor'u deplasmanda 4 golle devirdi

    - Güncelleme Tarihi:
    Michy Batshuayi siftahı 3 golle yaptı, Fenerbahçe Kayserispor&#039;u deplasmanda 4 golle devirdi
    Türkiye Gazetesi

    Fenerbahçe zorlu Kayserispor deplasmanında 3-4 kazanarak liderliğini sürdürdü. İsmail Kartal Konferans Ligi’nde oynattığı Michy Batshuayi'yi bu sezon ligde ilk kez 11'de başlattı. Avrupa’da 3 golü olan Batsman ligde siftahı 3 golle yaptı, Dzeko'nun yokluğunu aratmadı. Fred 90+8'de, Mert Hakan Yandaş 90+11'de kırmızı kart gördü.

    Fenerbahçe Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor'u deplasmanından 3-4 mağlup etti. Sarı-Lacivertliler 1-3 öne geçtiği maçta dişli rakibine 3-3'te yakalandı. Galibiyet golü penaltıdan geldi.

    Ligdeki galibiyet serisini 4 maça, puanını da 43'e çıkaran Fenerbahçe, zirvedeki yerini korudu. 

    Ayrıntılar geliyor.

    https://twitter.com/Fenerbahce/status/1737504572988358969

    Michy Batshuayi siftahı 3 golle yaptı, Fenerbahçe Kayserispor'u deplasmanda 4 golle devirdi

    Michy Batshuayi siftahı 3 golle yaptı, Fenerbahçe Kayserispor'u deplasmanda 4 golle devirdi

    Michy Batshuayi siftahı 3 golle yaptı, Fenerbahçe Kayserispor'u deplasmanda 4 golle devirdi

    Stat: RGH EnerTürk Enerji

    Hakemler: Zorbay Küçük, Erdem Bayık, İlker Takpak

    Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Attamah, Hosseini, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Kayra Yılmaz, Karimi (Dk. 80 Ramazan Civelek), Kemen, Cardoso (Dk. 79 Mane), Morte (Dk. 79 Bahoken), Thiam

    Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Serdar Aziz (Dk. 81 Oosterwolde), Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksel, Fred, Cengiz Ünder (Dk. 72 İrfan Can Kahveci), Szymanski (Dk. 89 Mert Hakan Yandaş), Tadic (Dk. 73 King), Batshuayi (Dk. 90 Umut Nayir)

    Goller: Dk. 8 Cengiz Ünder, Dk. 40, 50 ve 79 (penaltıdan) Batshuayi (Fenerbahçe), Dk. 45+4 Kemen, Dk. 56 Thiam (penaltıdan) (Mondhome Kayserispor)

    Kırmızı kartlar: Dk. 90+8 Fred, Dk. 90+10 Mert Hakan Yandaş (Fenerbahçe)

    Sarı kartlar: Dk. 36 Karimi, Dk. 90+4 Hosseini (Mondihome Kayserispor), Dk. 57 Djiku, Dk. 87 Oosterwolde, Dk. 90+7 Fred (Fenerbahçe)

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