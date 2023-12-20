Michy Batshuayi siftahı 3 golle yaptı, Fenerbahçe Kayserispor'u deplasmanda 4 golle devirdi
Fenerbahçe zorlu Kayserispor deplasmanında 3-4 kazanarak liderliğini sürdürdü. İsmail Kartal Konferans Ligi’nde oynattığı Michy Batshuayi'yi bu sezon ligde ilk kez 11'de başlattı. Avrupa’da 3 golü olan Batsman ligde siftahı 3 golle yaptı, Dzeko'nun yokluğunu aratmadı. Fred 90+8'de, Mert Hakan Yandaş 90+11'de kırmızı kart gördü.
Fenerbahçe Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor'u deplasmanından 3-4 mağlup etti. Sarı-Lacivertliler 1-3 öne geçtiği maçta dişli rakibine 3-3'te yakalandı. Galibiyet golü penaltıdan geldi.
Ligdeki galibiyet serisini 4 maça, puanını da 43'e çıkaran Fenerbahçe, zirvedeki yerini korudu.
Ayrıntılar geliyor.
https://twitter.com/Fenerbahce/status/1737504572988358969
Stat: RGH EnerTürk Enerji
Hakemler: Zorbay Küçük, Erdem Bayık, İlker Takpak
Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Attamah, Hosseini, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Kayra Yılmaz, Karimi (Dk. 80 Ramazan Civelek), Kemen, Cardoso (Dk. 79 Mane), Morte (Dk. 79 Bahoken), Thiam
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Serdar Aziz (Dk. 81 Oosterwolde), Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksel, Fred, Cengiz Ünder (Dk. 72 İrfan Can Kahveci), Szymanski (Dk. 89 Mert Hakan Yandaş), Tadic (Dk. 73 King), Batshuayi (Dk. 90 Umut Nayir)
Goller: Dk. 8 Cengiz Ünder, Dk. 40, 50 ve 79 (penaltıdan) Batshuayi (Fenerbahçe), Dk. 45+4 Kemen, Dk. 56 Thiam (penaltıdan) (Mondhome Kayserispor)
Kırmızı kartlar: Dk. 90+8 Fred, Dk. 90+10 Mert Hakan Yandaş (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 36 Karimi, Dk. 90+4 Hosseini (Mondihome Kayserispor), Dk. 57 Djiku, Dk. 87 Oosterwolde, Dk. 90+7 Fred (Fenerbahçe)