Sahne senin Batshuayi!

20 Aralık 2023 08:06 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 08:09

Ligde 40 puanla averajla lider durumda bulunan F.Bahçe, formda Kayserispor’a misafir olacak. Yedi maçlık yenilmezlik serisi bulunan Recep Uçar’ın takımına karşı mücadele verecek Kanarya’da forvet bölgesinde görev değişimi yaşanacak. Çekilen MR’ında sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edilen Edin Dzeko, G.Saray derbisi de düşünülerek riske edilmeyecek. Forvette forma ise genelde Konferans Ligi golcüsü olarak görülen Batshuayi’nin olacak.

BİR ASİSTİ VAR

Devre arasında ayrılığı bile gündeme gelen Belçikalı forvet ligde bu sezon ilk defa bir maça on bir başlayacak. Batshuayi’nin ligde golünün olmadığını sadece bir asistinin bulunduğunu hatırlatalım. Ligde son üç maçını kazanan ve Avrupa’da da grubu lider bitirerek moral bulan sarı lacivertlilerde İsmail Kartal “Kesinlikle Kayseri’de kayıp istemiyorum. Kendi oyun kalitemizi sahaya yansıtalım ve istediğimiz üç puanı alalım Galatasaray derbisine de moralli çıkalım” görüşünde.