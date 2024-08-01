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Milli okçu Berra Elif Gökkır, son 16 turuna çıktı | Paris 2024

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Milli okçu Berra Elif Gökkır, son 16 turuna çıktı | Paris 2024

Spor Haberleri

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda yarışan milli okçumuz Berra Elif Gökkır, İranlı rakibi Mobina Fallah'ı devirerek son 16 turuna kaldı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli okçu Berra Elif Gökkır, son 16 turuna çıktı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında gerçekleştirilen klasik yay müsabakalarında ilk turda Malezyalı Nurul Azreena Mohamad Fazıl'ı 6-0 mağlup eden 17 yaşındaki milli sporcu, ikinci turda İranlı Mobina Fallah ile karşı karşıya geldi.

Rakibini 27-26, 28-26 ve 28-24'lük setler sonucunda 6-0 yenen Berra Elif Gökkır, son 16 turuna çıkma başarısı gösterdi.

Berra Elif Gökkır, son 16 turunda 3 Ağustos Cumartesi günü Japon Satsuki Noda ile karşılaşacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da Berra Elif Gökkır'ın müsabakalarını takip etti.

Düzenleyen:  - Spor
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