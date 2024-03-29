Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Spor > Milli Takım'da oruç krizi! İbadetine federasyon izin vermeyince bavulunu kaptığı gibi kampı terk etti

Milli Takım'da oruç krizi! İbadetine federasyon izin vermeyince bavulunu kaptığı gibi kampı terk etti

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Milli Takım&#039;da oruç krizi! İbadetine federasyon izin vermeyince bavulunu kaptığı gibi kampı terk etti

Spor Haberleri

Fransa Futbol Federasyonunun (FFF) milli takımdaki futbolculara oruç tutma yasağı koyması ortalık karıştı. "Oruç yoksa ben de yokum" diyen Olympic Lyon futbolcusu Mahamadou Diawara, kampı terk etti.

Fransa Futbol Federasyonunun (FFF), milli takımda forma giyen futbolculara oruç tutma yasağı getirmiş, bu yasak günlerce tartışılmıştı. FFF'nin bu kararına genç oyuncu Mahamadou Diawara tepki gösterdi. 

Milli Takım'da oruç krizi! İbadetine federasyon izin vermeyince bavulunu kaptığı gibi kampı terk etti - 1. Resim

"ORUÇ YOKSA BEN DE YOKUM"

Fransız basınına yansıyan haberlere göre; 19 Yaş Altı Milli Takımı'na davet edilen Olympic Lyon forması giyen Diawara, bu düzenlemeye tepki gösterdi. Diawara, milli takım kampını terk etti. 

YERİNE ASSOUMANI

Federasyon yetkilileri haberi doğrulurken, Diawara'nın yerine Nantes'tan Dehmaine Tabibou Assoumani çağırıldı.

Düzenleyen:  - Spor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bayern Münih Sacha Boey mevzusunu kapattı transferi bitirdi! Galatasaray ve Sacha Boey... - SporTransferin bittiğini böyle duyurdularOlaylı maç sonrası öneride bulunan Osayi - Samuel'den yeni açıklama - SporOlaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası yeni açıklamaReal Madrid fanları her yer de Arda Güler'in bu videosunu paylaşıyor! Vay Arda vay! Kurbanına acımadı - SporVay Arda vay! Kurbanına acımadıEuro 2024'ün favorileri açıklandı! Türkiye bakın kaçıncı sırada! Hazırlık maçlarında hüsrana uğramıştık - Sporİşte Euro 2024'ün favorileri! Türkiye...Deplasman takımları itiraz etmişti! Top toplayıcı çocuklarla ilgili yeni karar çok şaşırtacak - SporDeplasman takımları itiraz etmişti! Top toplayıcı çocuklarla ilgili yeni karar çok şaşırtacakSüper Lig’de 31. haftanın hakemleri belli oldu! Halil Umut Meler'e görev yok - SporSüper Lig’de 31. haftanın hakemleriQuaresma'dan son istek! Gözler Beşiktaş'a çevrildi - SporQuaresma'dan son istek! Gözler Beşiktaş'a çevrildiFenerbahçe ezeli rakibinin yıldızına kancayı taktı yetmedi bedavaya getiriyor! Bu transfer ortalığı fena karıştıracak - SporSezon sonunda bedavaya transfer edecek!Galatasaray'dan Mauro Icardi hakkında açıklama ilk ağızdan gelmişti! Ameliyat olacak tarihi de belli! Sezonu kapatabilir... - SporIcardi açıklaması ilk ağızdan gelmişti!Barış Alper Yılmaz'ın büyük heyecanı! Galatasaray - Hatayspor maçıyla bir ilk yaşayacak - SporBarış Alper Yılmaz'ın büyük heyecanı! Galatasaray - Hatayspor maçıyla bir ilk yaşayacak
Sonraki Haber Yükleniyor...