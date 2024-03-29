Milli Takım'da oruç krizi! İbadetine federasyon izin vermeyince bavulunu kaptığı gibi kampı terk etti

Düzenleyen: Songül Soysal 29 Mart 2024 15:21 - Güncelleme: 29 Mart 2024 15:21 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Fransa Futbol Federasyonunun (FFF) milli takımdaki futbolculara oruç tutma yasağı koyması ortalık karıştı. "Oruç yoksa ben de yokum" diyen Olympic Lyon futbolcusu Mahamadou Diawara, kampı terk etti.