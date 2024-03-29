Milli Takım'da oruç krizi! İbadetine federasyon izin vermeyince bavulunu kaptığı gibi kampı terk etti
Düzenleyen: Songül Soysal- Güncelleme:
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Fransa Futbol Federasyonunun (FFF) milli takımdaki futbolculara oruç tutma yasağı koyması ortalık karıştı. "Oruç yoksa ben de yokum" diyen Olympic Lyon futbolcusu Mahamadou Diawara, kampı terk etti.
Fransa Futbol Federasyonunun (FFF), milli takımda forma giyen futbolculara oruç tutma yasağı getirmiş, bu yasak günlerce tartışılmıştı. FFF'nin bu kararına genç oyuncu Mahamadou Diawara tepki gösterdi.
"ORUÇ YOKSA BEN DE YOKUM"
Fransız basınına yansıyan haberlere göre; 19 Yaş Altı Milli Takımı'na davet edilen Olympic Lyon forması giyen Diawara, bu düzenlemeye tepki gösterdi. Diawara, milli takım kampını terk etti.
YERİNE ASSOUMANI
Federasyon yetkilileri haberi doğrulurken, Diawara'nın yerine Nantes'tan Dehmaine Tabibou Assoumani çağırıldı.
Düzenleyen: Songül Soysal - Spor