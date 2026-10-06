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Spor

Milliler, Avrupa Şampiyonası için play-off oynayacak

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Milliler, Avrupa Şampiyonası için play-off oynayacak
Başlık ResmiMilliler, Avrupa Şampiyonası için play-off oynayacak

Ümit Milli Futbol Takımı, UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki sekizinci ve son maçında konuk ettiği Macaristan ile 0-0 berabere kaldı.

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Ay-yıldızlı ekip, H Grubu'nda çıktığı 8. maçta 4. kez berabere kaldı. Üç galibiyet ve 1 yenilgisi bulunan milliler, grubu 13 puanla tamamladı. Türkiye, Hırvatistan'ın ardından ikinci olarak play-off oynama hakkı kazandı.

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Elemelerdeki 9 grubun lideri, en iyi 1 grup ikincisi ile 2 ev sahibi ülke Avrupa Şampiyonası'na doğrudan katılacak. Arnavutluk ve Sırbistan'ın ev sahipliğinde 17 Haziran-4 Temmuz 2027 tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya katılacak son 4 takım, play-off'ta belli olacak. Türkiye'nin rakibi 9 Ekim Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentinde TSİ 12.00'de yapılacak kura çekimiyle belli olacak.

Tarihinde ilk ve son kez 2000 yılında UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Ümit Milli Takım, gelecek turnuva katılabilmek için play-off'u geçmeye çalışacak.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Amine Kourgheli, Yury Khomchanka, Viktar Hetsikau (Belarus)

Türkiye: Serhat Öztaşdelen, Mertcan Ayhan (Dk. 82 Ayberk Karapo), Hamza Güreler, Yiğit Efe Demir, Deniz Ofli, İzzet Çelik (Dk. 78 Arda Çolak), Yunus Emre Konak (Dk. 62 Emirhan Boz), Baran Ali Gezek, Arda Usluoğlu, Melih Bostan (Dk. 62 Emirhan Acar), Ali Habeşoğlu

Macaristan: Lehoczki, Selyem (Dk. 86 Umathum), Dragoner, Vitalyos, Patrik Kovacs (Dk. 46 Lapu), Horvath, Tuboly, Szamosi (Dk. 60 Patai), Manner (Dk. 73 Atrok), Petö (Dk. 73 Gruber), Bendeguz Kovacs

Sarı kartlar: Dk. 22 İzzet Çelik (Türkiye), Dk. 62 Vitalyos, Dk. 72 Manner, Dk. 78 Lapu, Dk. 90+3 Umathum (Macaristan)

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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