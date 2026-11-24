A Milli Takım'ın eski çalıştırıcı Vincenzo Montella, İtalyan basınına verdiği röportajda ayrılık sürecine, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun kendisine gösterdiği ilgiye ve Dünya Kupası'nda yaşanan hayal kırıklığına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Klasik santrfor eksikliğini itiraf eden İtalyan teknik adam, ABD'deki turnuvada iki maçta 70 şut çekmelerine rağmen gol bulamadıklarını söyleyerek baskı vurgusu yaptı.

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A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Vincenzo Montella, İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BAŞKANIN ÜZÜNTÜSÜ BELLİ OLUYORDU"

Ayrılık sürecinde kendisine gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Montella, "Bana özel bir video hazırlamışlardı, bundan dolayı çok duygulandım. Ayrıca bir plaket takdim ettiler. Başkan, beni kendi özel aracıyla yemeğe götürdü. Sabahın dördünde ise başkanın oğlu beni havalimanına bırakmak istedi. Başkanın üzüntüsü belli oluyordu. Futbolda bu tür ayrılıklar yaşanabiliyor ancak kurulan dostluklar baki kalıyor." sözleriyle daha önce çalıştırdığı hiçbir takımdan bu şekilde uğurlanmadığını belirtti.

MONTELLA'DA SANTRFOR SÖZLERİ

Görev yaptığı dönemde kamuoyunda sıkça gündeme gelen "klasik santrfor" tartışmalarına da değinen İtalyan teknik adam, "Bu konudaki soruları yaklaşık iki yıl boyunca cevapladım. İlk dönemlerde daha ölçülü konuşmayı tercih ettim; zira 'Bu seviyede oynayabilecek bir santrfora sahip değilim.' demek pek doğru gelmedi. Görevimin son bölümünde ise bu durumu daha açık anlatmaya gayret ettim. Teknik adamın asli görevi, karşılaşmanın gerektirdiği seviyeye en uygun oyuncuları sahaya çıkarmaktır. Merkezde klasik bir golcü olmadan takım içinde belirli bir düzen ve uyum yakalamıştık, bu yapıyla ilerledik. İlerleyen süreçte ise geleneksel bir santrfor profiline sahip genç isim Deniz Gül'ü kadroya kazandırmak için adım attık. Yarı İsveçli olan oyuncunun ay yıldızlı formayı seçmesini sağladık. Ne var ki kulübünde düzenli süre alamıyordu. Bu tablo da bizi alternatif çözümler üretmeye yöneltti." ifadelerini kullandı.

Vincenzo Montella

"İKİ MAÇTA 70 ŞUT ÇEKİP GOL BULAMADIK"

Dünya Kupası öncesinde beklentinin yüksek olduğunu söyleyen Montella, ortaya çıkan tablonun hedeflerin gerisinde kaldığını kabul ederek "Beklentilerin altında kalan sonuçlar aldığımız bir gerçek. Ancak futbolda az rastlanır bir durumla karşı karşıya kaldık. İki karşılaşmada oyunun kontrolünü tamamen elimizde tuttuk, toplam 70 şut attık ancak skoru değiştirecek golü bulamadık. Bunların tamamı isabetli değildi ama 50 civarında tehlikeli hücum girişimimiz oldu. Bugünden bakınca oyuncuların, başarma arzusuyla farkında olmadan üzerlerinde fazladan baskı hissettiklerini düşünüyorum." sözleriyle takımın üzerindeki baskıya dikkat çekti.

Vincenzo Montella

"OLUMLU ATMOSFERDE KIRILMALAR YAŞANDI"

Dünya Kupası'ndaki ABD galibiyetinin prestij açısından önemine vurgu yapan 52 yaşındaki çalıştırıcı, "ABD ile oynadığımız mücadele skordan ziyade prestijimiz açısından değer taşıyordu. Dünya Kupası sahnesindeki hiçbir maç farklı okunamaz. O karşılaşmada rakip fileleri üç kez havalandırdık. Bazen şansın da payı olduğunu görüyorsunuz ama futbolda her şey tesadüflerle açıklanmıyor. Oyuncular muhtemelen zihinsel olarak yeterince rahat değildi. Ardından hem basın cephesinde hem de kamuoyunda hava olumsuz yönde değişti. Futbolcular yoğun tepkilere ve ağır bireysel eleştirilere maruz kaldı. Daha önce inşa ettiğimiz olumlu atmosferde kırılmalar yaşandı." diyerek turnuvadaki sonuçların takımdaki olumlu havayı tersine çevirdiğini kaydetti.

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