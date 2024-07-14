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Mourinho gözden çıkarmıştı! Süper Lig'in yeni ekibi Miguel Crespo'yu transfer ediyor

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Mourinho gözden çıkarmıştı! Süper Lig&#039;in yeni ekibi Miguel Crespo&#039;yu transfer ediyor
Fenerbahçe, Crespo, Arda Turan, Haber

Spor Haberleri

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor'un Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Miguel Crespo için devreye girdiği öğrenildi.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de gidecek oyuncular netleşmeye başladı.

Strasbourg ile oynanan hazırlık maçında sahaya sürülmeyen Crespo'nun gözden çıkarıldığı iddia edildi.

Mourinho gözden çıkarmıştı! Süper Lig'in yeni ekibi Miguel Crespo'yu transfer ediyor - 1. Resim

ARDA TURAN, FENERBAHÇE'DEN OYUNCU İSTEDİ

Geçen sezonu kiralık olarak İspanya'nın Rayo Vallecano'da takımında tamamlayan Portekizli orta sahanın Eyüpspor'un listesinde olduğu belirtildi.

Süper Lig için iyi bir kadro kurmak isteyen Arda Turan'ın Crespo'yu istediği öne sürüldü.

Fenerbahçe ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki oyuncunun İstanbul'da kalmaya sıcak baktığı belirtildi.

Düzenleyen:  - Spor
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