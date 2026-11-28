Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Kupası'nda Miami Heat, Giannis Antetokounmpo'nun 23 ribauntluk kariyer rekoru ile New York Knicks'i 108-105'lik skorla devirdi.

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NBA Kupası'nda Miami Heat, deplasmanda New York Knicks'i 108-105 yenerek, rakibinin 6 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Heat'te Giannis Antetokounmpo 22 sayı ve kariyer rekoru olan 23 ribaunt ile galibiyete büyük katkı verirken, Bam Adebayo ise 25 sayı kaydetti. Knicks'te Jalen Brunson, 27 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu.

Giannis Antetokounmpo

ADEM BONA'DAN 3 RİBAUNT, 1 BLOK

Philadelphia 76ers, ABD'li yıldız LeBron James'in 21 sayı, 7 ribaunt ve 6 asistlik performansıyla Indiana Pacers'ı deplasmanda 111-87'lik skorla mağlup etti.

76ers forması giyen milli oyuncu Adem Bona, 3 ribaunt, 1 blok ile oynadı. Pacers'ta ise Jay Huff 18 sayı, Andrew Nembhard ise 14 sayı kaydetti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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