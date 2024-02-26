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    Nihat Kahveci'den çarpıcı Semih Kılıçsoy yorumu! Fernando Santos'u uyarıp, çözüm sundu

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Nihat Kahveci&#039;den çarpıcı Semih Kılıçsoy yorumu! Fernando Santos&#039;u uyarıp, çözüm sundu
    Beşiktaş, Nihat Kahveci, Semih Kılıçsoy, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında İstanbulspor'u 2-0 yenerek Galatasaray ile oynayacağı derbi öncesi moral buldu. Karşılaşmada 1 gol atan Semih Kılıçsoy, formuyla dikkatleri üzerine çekti. Beşiktaş'ın eski milli futbolcusu Nihat Kahveci, genç yıldızla ilgili Fernando Santos'un oyununa göndermede bulundu.

    Süper Lig'in 27. haftasında İstanbulspor'a konuk olan Beşiktaş, 3 puanı 2-0'lık skorla aldı.

    Maç sonu Nutspor Youtube kanalında mücadeleyi yorumlayan Nihat Kahveci, son haftaların formda yıldızı Semih Kılıçsoy'a övgüler yağdırdı.

    Fernando Santos'un oyununu eleştiren Kahveci, "Semih Kılıçsoy gerçekten Beşiktaş'ın çocuğu. Sahanın içinde özverili. Az beslenilmesine, az pas verilmesine rağmen bu kadar katkı sağlıyor. Bunu her zaman söyleyeceğim, böyle çok beslenilip, kenardan gelip pozisyon hazırlanıldığında bu attığı gol sayısından 2 kat daha fazla gol atabilecek kapasitede bir oyuncudan bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

    Nihat Kahveci'den çarpıcı Semih Kılıçsoy yorumu! Fernando Santos'u uyarıp, çözüm sundu - 1. Resim

    NİHAT KAHVECİ: TEDİRGİN ETTİ

    "Santos hocanın Beşiktaş'ı oyun olarak da tedirgin ediyor. Santos hocanın geç hamleleri de bu akşam Beşiktaş taraftarını tedirgin etti."

    "Çünkü maç önüne dönüyoruz. Semih, Necip, Massuaku ve Fernandes, ilk 11'deki 4 oyuncu sarı kart gördüğü takdirde Galatasaray derbisinde olmayacağı kesinken Fernandes sarıyı yedi. Haklı bir şekilde sarı kart. Cezalı duruma düştü."

    "Beşiktaş taraftarı, Semih golü attı devre arası oldu. O andan itibaren, 'Hocam çıkar, çıkar, çıkar' Semih bir faul yapıyor nabız 180. Dakika 77'de çıktı Semih. Taraftarın yaşadığı stres bugün buydu."

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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